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    17:48, 03 Июль 2025 | GMT +5

    Вайнер Мейирхан Шерниязов вышел на свободу

    Осужденный за создание финансовой пирамиды вайнер Мейирхан Шерниязов вышел на свободу, отбыв срок наказания, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Мейірхан Шерниязов
    Фото: Instagram

    О своём освобождении он сообщил на странице в социальных сетях. На опубликованном видео показано, как у ворот учреждения его встречают друзья и родственники.

    — Данный осужденный освободился в связи с отбытием срока наказания, — прокомментировали в Комитете уголовно-исполнительной системы.

    Уточняется, что второй вайнер — Мейиржан Туребаев — по-прежнему находится в учреждении.

    — Данный осужденный отбывает наказание, назначенное судом в учреждении уголовно-исполнительной системы, — добавили в КУИС.

    Вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов были взяты под стражу по делу о создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital в 2022 году.

    В июне 2023 года в Алматы огласили приговор. Всего судом виновными по делу признаны 12 человек.

    Вайнеры получили по пять лет лишения свободы в учреждении исполнительной системы минимальной безопасности. Остальные фигуранты дела были осуждены на сроки от 6 до 14 лет лишения свободы.

    В конце прошлого года в Турксибском районном суде Алматы рассмотрели ходатайство о смягчении наказания осужденному вайнеру Мейирхану Шерниязову. Ему тогда отказали в досрочном освобождении.

    Теги:
    Осужденные Тюрьма Финансовая пирамида
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
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