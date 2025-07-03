Вайнер Мейирхан Шерниязов вышел на свободу

О своём освобождении он сообщил на странице в социальных сетях. На опубликованном видео показано, как у ворот учреждения его встречают друзья и родственники.

— Данный осужденный освободился в связи с отбытием срока наказания, — прокомментировали в Комитете уголовно-исполнительной системы.

Уточняется, что второй вайнер — Мейиржан Туребаев — по-прежнему находится в учреждении.

— Данный осужденный отбывает наказание, назначенное судом в учреждении уголовно-исполнительной системы, — добавили в КУИС.

Вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов были взяты под стражу по делу о создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital в 2022 году.

В июне 2023 года в Алматы огласили приговор. Всего судом виновными по делу признаны 12 человек.

Вайнеры получили по пять лет лишения свободы в учреждении исполнительной системы минимальной безопасности. Остальные фигуранты дела были осуждены на сроки от 6 до 14 лет лишения свободы.

В конце прошлого года в Турксибском районном суде Алматы рассмотрели ходатайство о смягчении наказания осужденному вайнеру Мейирхану Шерниязову. Ему тогда отказали в досрочном освобождении.