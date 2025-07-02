В Атырауской области ремонтируют 9 каналов, переданных в коммунальную собственность

Как сообщил руководитель предприятия Асланбек Рысжанов, с февраля этого года на баланс КГП «Табиғат» переданы 12 каналов, ранее находившиеся в ведении РГП «Қазсушар» и водоузла «Ералы».

— Сейчас ведутся работы по частичному ремонту 9 каналов, находящихся на балансе предприятия. Осуществляется расчистка начальных участков каналов, расширение и углубление русел для увеличения пропускной способности воды. Дополнительно прокладываются новые каналы. К примеру, выполнены работы на 40 км канала «Нарын», 2,7 км — «Сборный», 10 км — «Бақсай», 2,2 км — «Есіркеп», 2,5 км — «Мартыши», 1,5 км — «Кобяково-Забурунда», 5 км — «Сарыөзек», 1,7 км — «Алға» и 2,2 км — канала «7-ауыл — Айсары». Эти работы будут продолжены, — отметил Асланбек Рысжанов.

Фото: акимат Атырауской области

По его словам, на предприятии, созданном в августе прошлого года, работает около 200 человек. Передана 31 единица техники от республиканского учреждения, акимат выделил дополнительно 3 грузовика и автокран по мобилизационному порядку.

— Наряду с ремонтом, мы проводим очистку каналов, удаляем камыш и грунт с берегов. Также очищаем водопропускные трубы под мостами, находящимися у нас на балансе, — добавил Рысжанов.

Фото: акимат Атырауской области

Так, длина канала Соколок составляет 43,6 км. По данным руководителя проекта Нурлана Нурбаева, уже выполнено 70% работ по строительству плотин и углублению канала. Построено 33 км плотин на участке от реки Жайык до Каспийского моря.

— Цель — направить избыточную воду из Жайыка в Каспий, минуя Атырау. Ранее на этом канале не было плотин, которые бы препятствовали разливу воды. Строительство плотины началось 1 марта и завершится в декабре. Высота плотины — 3 метра, ширина — 6 метров. Русло канала расширено с 15 до 50 метров, углублено на 2 метра, — пояснил Нурлан Нурбаев.

Фото: акимат Атырауской области

Работы выполняет ТОО «Строй Статус КЗ», задействовано 57 человек, работающих посменно круглосуточно. На объекте задействовано 25 единиц техники.

Мы писали ранее, что Фурмановский канал в Жамбылской области очищают впервые за 40 лет.