В Атырауской области еще не определили дату открытия купального сезона

По информации группы имиджевой работы и внешних коммуникаций департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, в 41 месте открытие купального сезона отложено на неопределённый срок.

— На данный момент на водоёмах области выявлено 70 опасных участков. В связи с этим, с целью усиления мер безопасности сотрудники департамента по ЧС совместно с местными исполнительными органами установили 266 запрещающих знаков и 12 информационных стендов. Проводятся работы по подготовке водоёмов к купальному сезону и проверке их соответствия требованиям безопасности. Во время ежедневных рейдов выявлены многочисленные нарушения. Особенно часто фиксируются случаи купания в непредназначенных и необорудованных местах. В том числе, дети часто купаются без присмотра взрослых, — сообщил временно исполняющий обязанности начальника управления департамента Дарын Ануарбеков.

По его словам, за нарушение правил безопасности при купании в отношении 44 человек были составлены административные протоколы по статье 412 Кодекса РК об административных правонарушениях. Сумма наложенных штрафов превысила 600 тысяч тенге.

Ранее мы писали, что в Туркестанской области утонули 5 человек, трое из них — дети.