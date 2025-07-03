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    22:53, 02 Июль 2025 | GMT +5

    В Атырауской области еще не определили дату открытия купального сезона

    Жителям Атырауской области разрешено купаться в 46 водоёмах, однако пляжи оказались не готовы к приёму отдыхающих, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: pixabay

    По информации группы имиджевой работы и внешних коммуникаций департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, в 41 месте открытие купального сезона отложено на неопределённый срок.

    — На данный момент на водоёмах области выявлено 70 опасных участков. В связи с этим, с целью усиления мер безопасности сотрудники департамента по ЧС совместно с местными исполнительными органами установили 266 запрещающих знаков и 12 информационных стендов. Проводятся работы по подготовке водоёмов к купальному сезону и проверке их соответствия требованиям безопасности. Во время ежедневных рейдов выявлены многочисленные нарушения. Особенно часто фиксируются случаи купания в непредназначенных и необорудованных местах. В том числе, дети часто купаются без присмотра взрослых, — сообщил временно исполняющий обязанности начальника управления департамента Дарын Ануарбеков.

    По его словам, за нарушение правил безопасности при купании в отношении 44 человек были составлены административные протоколы по статье 412 Кодекса РК об административных правонарушениях. Сумма наложенных штрафов превысила 600 тысяч тенге. 

    Ранее мы писали, что в Туркестанской области утонули 5 человек, трое из них — дети.

    Теги:
    Атырауская область Атырау летний отдых Регионы Казахстана Вода Безопасность
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
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