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    17:15, 12 Июнь 2025 | GMT +5

    В Астане созрели апельсины

    В Ботаническом саду Астаны созрели первые плоды апельсинов. Тропические фрукты вызрели в условиях специально оборудованной оранжереи, и, по словам специалистов, это уже не первый подобный эксперимент, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Астане созрели апельсины
    Фото: Kazinform

    12 саженцев апельсиновых деревьев были высажены работниками сада в 2018 году. Это гибридный сорт миртолистного апельсина, родом из юго-восточной Азии, адаптированный к тепличным условиям. Первые небольшие плоды начали завязываться ещё в прошлые годы, но настоящий полноценный урожай деревья начали давать только недавно. Зрелыми плодами угощают посетителей сада.

    В Астане созрели апельсины
    Фото: Kazinform

    Как рассказала заведующая оранжерейным комплексом Лайла Зекенова, за экзотическим урожаем стоят годы кропотливой работы.

    — Мы поддерживаем стабильную температуру в пределах +22+28°C, высокий уровень влажности — около 70-80%. Полив — регулярный, но умеренный. Каждому тропическому фрукту для созревания плодов нужны свои особые условия — от температуры до влажности и освещения.

    В Астане созрели апельсины
    Фото: Kazinform

    Специалисты изучают, как растения и фрукты из южных стран, нехарактерные для местного климата, могут адаптироваться в закрытых экосистемах и выращиваться в условиях суровой казахстанской зимы.

    Помимо апельсинов, в оранжерее также выращивают папайю и другие тропические культуры, такие как кумкват — это плодовое растение из семейства цитрусовых, внешне напоминающее маленький овальный апельсин. Едят этот фрукт свежим целиком с кожурой.

    Ранее мы писали, как в середине зимы в Туркестанской области поспели бананы.

    Теги:
    Фрукты Сельхозпродукция Астана Ботанический сад
    Адель Харламова
    Адель Харламова
    Автор
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