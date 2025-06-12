В Астане созрели апельсины

12 саженцев апельсиновых деревьев были высажены работниками сада в 2018 году. Это гибридный сорт миртолистного апельсина, родом из юго-восточной Азии, адаптированный к тепличным условиям. Первые небольшие плоды начали завязываться ещё в прошлые годы, но настоящий полноценный урожай деревья начали давать только недавно. Зрелыми плодами угощают посетителей сада.

Фото: Kazinform

Как рассказала заведующая оранжерейным комплексом Лайла Зекенова, за экзотическим урожаем стоят годы кропотливой работы.

— Мы поддерживаем стабильную температуру в пределах +22+28°C, высокий уровень влажности — около 70-80%. Полив — регулярный, но умеренный. Каждому тропическому фрукту для созревания плодов нужны свои особые условия — от температуры до влажности и освещения.

Фото: Kazinform

Специалисты изучают, как растения и фрукты из южных стран, нехарактерные для местного климата, могут адаптироваться в закрытых экосистемах и выращиваться в условиях суровой казахстанской зимы.

Помимо апельсинов, в оранжерее также выращивают папайю и другие тропические культуры, такие как кумкват — это плодовое растение из семейства цитрусовых, внешне напоминающее маленький овальный апельсин. Едят этот фрукт свежим целиком с кожурой.

Ранее мы писали, как в середине зимы в Туркестанской области поспели бананы.