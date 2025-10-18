РУ
    03:10, 18 Октябрь 2025

    В Астане представили почтовую марку, посвященную 80-летию ООН

    Как проходит презентация и, самое главное, как выглядит новая юбилейная марка, показал телеканал Jibek Joly, передает агентство Kazinform.

    В Астане представили почтовую марку, посвященную 80-летию ООН
    Фото: кадр из видео

    Событие обрело международный статус. Здесь присутствовали первый заместитель министра иностранных дел РК Ержан Ашикбаев, госпожа Саранго Раднарагчаа, постоянный координатор ООН в Казахстане, дипломаты из стран, имеющих представительства в Казахстане и другие официальные лица.

    В создании этой юбилейной марки участвовали специалисты ООН и казахстанские мастера. Одна из них Карлыгаш Исмагулова, художница. Она рассказала, сколько времени ушло на создание окончательной версии марки и в чем ее идея, что в этом рисунке принадлежит нашим художникам.

    Напомним, что в этом году почтовая марка Казахстана была представлена на Конгрессе международной спортивной прессы в Рабате.

    Теги:
    Культура ООН Астана JIBEK JOLY
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
