В Астане представили почтовую марку, посвященную 80-летию ООН

Событие обрело международный статус. Здесь присутствовали первый заместитель министра иностранных дел РК Ержан Ашикбаев, госпожа Саранго Раднарагчаа, постоянный координатор ООН в Казахстане, дипломаты из стран, имеющих представительства в Казахстане и другие официальные лица.

В создании этой юбилейной марки участвовали специалисты ООН и казахстанские мастера. Одна из них Карлыгаш Исмагулова, художница. Она рассказала, сколько времени ушло на создание окончательной версии марки и в чем ее идея, что в этом рисунке принадлежит нашим художникам.

Напомним, что в этом году почтовая марка Казахстана была представлена на Конгрессе международной спортивной прессы в Рабате.