В Астане представили почтовую марку, посвященную 80-летию ООН
Как проходит презентация и, самое главное, как выглядит новая юбилейная марка, показал телеканал Jibek Joly, передает агентство Kazinform.
Событие обрело международный статус. Здесь присутствовали первый заместитель министра иностранных дел РК Ержан Ашикбаев, госпожа Саранго Раднарагчаа, постоянный координатор ООН в Казахстане, дипломаты из стран, имеющих представительства в Казахстане и другие официальные лица.
В создании этой юбилейной марки участвовали специалисты ООН и казахстанские мастера. Одна из них Карлыгаш Исмагулова, художница. Она рассказала, сколько времени ушло на создание окончательной версии марки и в чем ее идея, что в этом рисунке принадлежит нашим художникам.
Напомним, что в этом году почтовая марка Казахстана была представлена на Конгрессе международной спортивной прессы в Рабате.