Почтовая марка Казахстана представлена на Конгрессе международной спортивной прессы в Рабате

Ежегодный Конгресс AIPS, который в текущем году перешагнул свой вековой юбилей, сами журналисты неофициально называют Генеральной Ассамблеей ООН среди спортивной прессы, проводится на ротационной основе в разных странах.

Созданная в 1924 году, AIPS является международной профессиональной организацией журналистов, специализирующихся на спорте, и в настоящее время насчитывает около 8 000 членов из более чем 100 стран. Делегации из 100 стран, в составе которых более 230 делегатов, были представлены на международном форуме спортивной прессы.

В ходе 87-го Конгресса AIPS Казахстан представил отечественную почтовую марку, выпущенную специальной АО «Казпост» вековому юбилею AIPS, и ознакомил участников форума с программой компанией кампанию «Born Bold».

В рамках форума AIPS рассмотрели возможность проведения в Казахстане специализированного международного семирнара АИПС для молодых репортеров (AIPS Young reports) по обмену международным опытом. Более подробно этот вопрос будет рассмотрен на предстоящем июле с. г. в Гонконге Конгрессе Азиатского союза спортивной прессы.

— Мы с большим интересом наблюдаем за спортивной журналистикой в Казахстане, которая имеет свой креативный стиль и большой потенциал. Делегация Казахстана всегда активно участвует в форумах AIPS, в ходе которых на регулярной основе представляет свои инициативы, — отметил в свою вице-президент AIPS, президент Азиатского отделения Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS ASIA) Хо Дон Юн.

О том, как в соревнованиях пара дзюдо мужская и женская сборные Казахстана одержали победу в напряжённом финале IBSA Judo World Championships, читайте здесь.