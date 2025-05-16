Казахстанский триумф: мужчины и женщины завоевали «золото» на ЧМ
В решающий день соревнований мужская и женская сборные Казахстана одержали победу в напряжённом финале IBSA Judo World Championships, передает корреспондент агентства Kazinform.
В основных поединках мужские команды поочередно одерживали победы, а в решающем бою Жұрқамырза Шукурбеков одолел бронзового призёра Паралимпиады в Париже, Марсело Касанова со счетом 4:3 в пользу нашей страны.
Казахстанские девушки покорили сердца зрителей и одержали историческую победу на пути к золоту над Турцией, Индией и Узбекистаном, уступив лишь Бразилии. По итогам круговой системы турнира чемпионский титул достался казахстанским спортсменкам.
Список казахстанских призёров:
- Журкамырза Шукурбеков — золото (свыше 95 кг, категория J2)
- Бексултан Кулмырза — золото (до 81 кг, категория J2)
- Галымжан Смагулулы — серебро (до 81 кг, категория J2)
- Аяла Мереке — серебро (до 70 кг, категория J2)
- Ергали Шамей — бронза (до 81 кг, категория J1)
- Даяна Федосова — бронза (до 60 кг, категория J2)
- Айназ Куралова — бронза (до 46 кг, категория J1)
- Багланбек Оналбек — бронза (свыше 95 кг, категория J1)
- Ерлан Утепов — бронза (свыше 95 кг, категория J1)
Напомним, что по словам министра туризма и спорта РК Ербола Мырзабосынова одним из наиболее успешных видов спорта стало пара дзюдо, где наши спортсмены демонстрируют высокие результаты, как на национальном, так и на международном уровне.