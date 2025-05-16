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    19:00, 15 Май 2025 | GMT +5

    Казахстанский триумф: мужчины и женщины завоевали «золото» на ЧМ

    В решающий день соревнований мужская и женская сборные Казахстана одержали победу в напряжённом финале IBSA Judo World Championships, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: федерации пара дзюдо

    В основных поединках мужские команды поочередно одерживали победы, а в решающем бою Жұрқамырза Шукурбеков одолел бронзового призёра Паралимпиады в Париже, Марсело Касанова со счетом 4:3 в пользу нашей страны.

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    Фото: федерации пара дзюдо

    Казахстанские девушки покорили сердца зрителей и одержали историческую победу на пути к золоту над Турцией, Индией и Узбекистаном, уступив лишь Бразилии. По итогам круговой системы турнира чемпионский титул достался казахстанским спортсменкам.

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    Фото: федерации пара дзюдо

    Список казахстанских призёров:

    • Журкамырза Шукурбеков — золото (свыше 95 кг, категория J2) 
    • Бексултан Кулмырза — золото (до 81 кг, категория J2) 
    • Галымжан Смагулулы — серебро (до 81 кг, категория J2) 
    • Аяла Мереке — серебро (до 70 кг, категория J2) 
    • Ергали Шамей — бронза (до 81 кг, категория J1) 
    • Даяна Федосова — бронза (до 60 кг, категория J2) 
    • Айназ Куралова — бронза (до 46 кг, категория J1) 
    • Багланбек Оналбек — бронза (свыше 95 кг, категория J1) 
    • Ерлан Утепов — бронза (свыше 95 кг, категория J1)

    Напомним, что по словам министра туризма и спорта РК Ербола Мырзабосынова одним из наиболее успешных видов спорта стало пара дзюдо, где наши спортсмены демонстрируют высокие результаты, как на национальном, так и на международном уровне.

    Теги:
    Спорт Параспорт
    Адель Харламова
    Адель Харламова
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