Казахстанский триумф: мужчины и женщины завоевали «золото» на ЧМ

В основных поединках мужские команды поочередно одерживали победы, а в решающем бою Жұрқамырза Шукурбеков одолел бронзового призёра Паралимпиады в Париже, Марсело Касанова со счетом 4:3 в пользу нашей страны.

Фото: федерации пара дзюдо

Казахстанские девушки покорили сердца зрителей и одержали историческую победу на пути к золоту над Турцией, Индией и Узбекистаном, уступив лишь Бразилии. По итогам круговой системы турнира чемпионский титул достался казахстанским спортсменкам.

Фото: федерации пара дзюдо

Список казахстанских призёров:

Журкамырза Шукурбеков — золото (свыше 95 кг, категория J2)

Бексултан Кулмырза — золото (до 81 кг, категория J2)

Галымжан Смагулулы — серебро (до 81 кг, категория J2)

Аяла Мереке — серебро (до 70 кг, категория J2)

Ергали Шамей — бронза (до 81 кг, категория J1)

Даяна Федосова — бронза (до 60 кг, категория J2)

Айназ Куралова — бронза (до 46 кг, категория J1)

Багланбек Оналбек — бронза (свыше 95 кг, категория J1)

Ерлан Утепов — бронза (свыше 95 кг, категория J1)

Напомним, что по словам министра туризма и спорта РК Ербола Мырзабосынова одним из наиболее успешных видов спорта стало пара дзюдо, где наши спортсмены демонстрируют высокие результаты, как на национальном, так и на международном уровне.