Василий Левит пришёл поболеть за Айбека Оралбая

Сейчас Левит возглавляет управление физической культуры и спорта города Астаны, но остаётся активной фигурой в мире бокса. Его присутствие на трибунах подчёркивает сплочённость казахстанского боксерского сообщества, где легенды поддерживают будущих чемпионов.

«Мы все — одна команда. Поддержка важна на любом этапе карьеры», — отметил В. Левит, посещая вечернюю сессию 4 дня этапа Кубка мира по боксу в Астане.

Напомним, Айбек Оралбай обыграл итальянца Диего Лензи в напряжённом четвертьфинальном поединке Кубка мира по боксу в Астане.