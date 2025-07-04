22:20, 03 Июль 2025 | GMT +5
Василий Левит пришёл поболеть за Айбека Оралбая
Серебряный призёр Олимпийских игр, экс-капитан сборной Казахстана по боксу Василий Левит пришёл поддержать Айбека Оралбая, выступающего в весовой категории свыше 90 кг, передаёт корреспондент агентства Kazinform.
Сейчас Левит возглавляет управление физической культуры и спорта города Астаны, но остаётся активной фигурой в мире бокса. Его присутствие на трибунах подчёркивает сплочённость казахстанского боксерского сообщества, где легенды поддерживают будущих чемпионов.
«Мы все — одна команда. Поддержка важна на любом этапе карьеры», — отметил В. Левит, посещая вечернюю сессию 4 дня этапа Кубка мира по боксу в Астане.
Напомним, Айбек Оралбай обыграл итальянца Диего Лензи в напряжённом четвертьфинальном поединке Кубка мира по боксу в Астане.