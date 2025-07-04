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    22:20, 03 Июль 2025 | GMT +5

    Василий Левит пришёл поболеть за Айбека Оралбая

    Серебряный призёр Олимпийских игр, экс-капитан сборной Казахстана по боксу Василий Левит пришёл поддержать Айбека Оралбая, выступающего в весовой категории свыше 90 кг, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Василий Левит
    Фото: КФБ

    Сейчас Левит возглавляет управление физической культуры и спорта города Астаны, но остаётся активной фигурой в мире бокса. Его присутствие на трибунах подчёркивает сплочённость казахстанского боксерского сообщества, где легенды поддерживают будущих чемпионов.

    «Мы все — одна команда. Поддержка важна на любом этапе карьеры», — отметил В. Левит, посещая вечернюю сессию 4 дня этапа Кубка мира по боксу в Астане.

    Напомним, Айбек Оралбай обыграл итальянца Диего Лензи в напряжённом четвертьфинальном поединке Кубка мира по боксу в Астане.

    Теги:
    Спорт Василий Левит спортсмены Казахстана Видео Бокс
    Динара Акылжанова
    Динара Акылжанова
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