Ваша огромная страна обладает большим потенциалом развития - представитель Корейской Промышленной Федерации

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Большой потенциал отношений Казахстана и Южной Кореи и взаимный научно-исследовательский интерес обсудил директор КИСИ с ведущими аналитическими центрами и деловыми кругами Республики Кореи, передает МИА «Казинформ».

10–12 апреля 2023 года состоялась поездка директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан Еркина Тукумова в город Сеул с целью изучения перспективного развития сотрудничества двух стран.

В рамках визита, организованного по приглашению Правительства Республики Кореи, глава КИСИ провел ряд встреч с ведущими аналитическими центрами и деловыми кругами Южной Кореи. В их числе ежеквартальное издание Фонда Восточной Азии (the East Asia Foundation) журнал Global Asia, Корейская Промышленная Федерация (Federation of Korean Industries), Корейский институт международной экономической политики (KIEP), Корейское агентство по содействию торговле и инвестициям (KOTRA). В программу мероприятий вошло также посещение бизнес-выставки KOREA BIZ-TRADE SHOW 2023.

В ходе встречи с главным редактором Global Asia г-ном Мун Чон Ином, бывшим специальным советником Президента Республики Кореи по внешней политике и национальной безопасности, стороны договорились об экспертном и издательском взаимодействии по вопросам центральноазиатских исследований.

Г-н Мун Чон Ин выразил благодарность за приглашение и крайнюю заинтересованность в участии в Центральноазиатском форуме по безопасности и сотрудничеству «Азия в меняющемся мире: повестка для будущего», организуемом КИСИ 13–14 июля 2023 года в городе Астане совместно с Министерством иностранных дел РК.

Беседуя с руководителями других крупных аналитических центров Кореи, директор КИСИ Еркин Тукумов рассказывал о проводимой в нашей республике модернизации: «Казахстан проживает сейчас решающий этап развития, поэтому особую важность приобретает привлечение инвестиций в экономику страну. При этом Казахстан остается одной из самых динамично развивающихся и стабильных стран Евразии. Большой инвестиционный потенциал наблюдается в сельском хозяйстве, ведь мы хотим укрепить свою роль в обеспечении продовольственной безопасности. Кроме того, наша страна обладает большим запасом природных ресурсов, но мы хотим диверсифицировать экономику и отойти от ее сырьевой направленности. Поэтому ставим перед собой цель обеспечить приток иностранного капитала в промышленные проекты с использованием казахстанского сырья».

«Южная Корея входит в пятерку самых значимых партнеров Казахстана. Товарооборот между нашими странами в 2022 году увеличился вдвое по сравнению с 2021 годом и составил 6,1 миллиарда долларов США. Важно развивать экономические отношения и продвигать сотрудничество в других сферах», - отмечал также он.

Назвав человеческий капитал Казахстана «превосходным», представитель Корейской Промышленной Федерации г-н Ким Бонг Ман сказал: «Ваша огромная страна обладает большим потенциалом развития. Для нас Казахстан находится в сердце Центральной Азии, я уверен, что в свете необходимости изменения традиционных цепочек поставок корейские компании готовы инвестировать в Казахстан как в производственный хаб региона».

Отвечая на вопросы о деятельности КИСИ на переговорах с вице-президентом KIEP г-ном Cун Чон Джуном, Еркин Тукумов сказал: «Большой исследовательский и практический интерес для нас представляет опыт экономической модернизации Южной Кореи как обладателя самой диверсифицированной экономики мира».

В свою очередь участник следующей встречи, директор департамента по взаимодействию с Европой, Америкой и СНГ Агентства KOTRA г-н Ким Джун Хан заметил: «Мы видим, как Казахстан становится одной из ключевых стран региона. Южнокорейские компании высоко оценивают потенциал рынка Казахстана. Статистика показывает рост экспорта вдвое. Расширяется сотрудничество в сфере развития человеческого капитала. К примеру, много студентов из Казахстана обучаются в вузах Южной Кореи».

Глава КИСИ обсудил со своими южнокорейскими коллегами перспективные области кооперации двух стран, а именно производство электрокаров, сельское хозяйство, логистические маршруты, в частности, Срединный коридор. Стороны проявили высокую заинтересованность в разработке и реализации совместных казахстанско-корейских инвестиционных проектов, а также выразили надежду на развитие экспертного и научно-исследовательского сотрудничества в ближайшем будущем.