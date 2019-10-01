Ваш сын задержан: мужчина обманывал пенсионеров в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы задержан мужчина, уроженец Карагандинской области, который длительное время на территории Бостандыкского района совершал мошенничество в отношении пожилых людей, рассказывает корреспондент МИА «Казинформ».

Досудебное расследование в отношении 37-летнего мужчины, который ранее неоднократно судим за мошенничество и грабеж проводится по ст.190 УК РК.

«Схема его преступного промысла была таковой: он в свободном доступе, в интернете, собирал сведения на пенсионеров, у которых имеются взрослые дети, наведывался к ним домой и, представляясь сотрудником полиции, сообщал о том, что, их сын, к примеру, задержан за совершение преступления. Затем предлагал откупиться, называя крупные суммы, в разрезе от 400 тысяч до 1 миллиона тенге. При этом, никакого удостоверения и иных документов визитер пенсионерам не показывал. Этой информацией он просто на просто заставал бабушек и дедушек врасплох. Самой взрослой его жертве 86 лет», - рассказал начальник отдела полиции при УП Бостандыкского района подполковник полиции Галым Касымбаев.





По его словам, запомнить внешность и приметы подозреваемого пенсионеры, в силу своего преклонного возраста, не могли, да бдительность их несколько притуплена.

«Но, несмотря на это, нам удалось вычислить подозреваемого и задержать его. На сегодняшний день доказана причастность фигуранта к более 10 преступным эпизодам на территории Бостандыкского района. Не исключено, что список потерпевших может быть намного больше. В этой связи, сообщаем свои координаты, по которым можно будет заявить о других фактах: 298-52-81 и 298-52-82», - сообщил Галым Касымбаев.