ВАП выявила недобор налогов на 730 млрд тенге

По итогам государственного аудита эффективности налогового и таможенного администрирования за 2025 год Высшая аудиторская палата выявила недоисполнение плана по налоговым поступлениям в республиканский бюджет на 730 млрд тенге, а также финансовые нарушения на сумму 2,7 млрд тенге, передает Kazinform.

По данным аудиторов, план по налоговым поступлениям был исполнен не полностью — недоисполнение составило 4,8%. Одной из основных причин стало завышение прогноза налоговых поступлений на 1,3 трлн тенге.

Проверка также показала, что за последние четыре года более половины обжалованных сумм налоговых доначислений были присуждены в пользу налогоплательщиков. В ВАП это связывают с нарушениями налогового законодательства и процедурными ошибками при проведении проверок, в связи с чем рекомендовано усилить контроль за качеством налогового администрирования.

В сфере таможенного контроля аудиторы выявили случаи неправомерного применения льгот при ввозе товаров. В частности, льготы, предназначенные исключительно для электромобилей, предоставлялись и при импорте гибридных автомобилей. По выявленным фактам бюджет недополучил около 70 млн тенге.

Кроме того, 34 участника внешнеэкономической деятельности неправомерно применяли метод зачета при уплате НДС на импорт, что привело к недопоступлению в бюджет более 670 млн тенге.

Также аудит выявил недостаточный контроль за деятельностью уполномоченных экономических операторов, отдельные из которых продолжали пользоваться таможенными преференциями при наличии оснований для приостановления их статуса. Отмечены и недостаточно реализованные возможности маркировки обувной продукции для повышения собираемости налогов, а также необходимость совершенствования учета, мониторинга и контроля качества государственных услуг, оказываемых Комитетом государственных доходов.

В целом по итогам проверки Высшая аудиторская палата установила финансовые нарушения на сумму 2,7 млрд тенге, выявила 33 процедурных нарушения и 11 системных недостатков. По всем выявленным фактам объектам аудита направлены обязательные для исполнения предписания и рекомендации.

Напомним, ранее аудиторы выявили системные недостатки в сфере спорта высших достижений, подготовки спортивного резерва и использования бюджетных средств.