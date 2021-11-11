Вантовый мост и дорога стоимостью более 20 млрд тенге появятся в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году на ремонт автодорог республиканского значения выделили 7,8 млрд тенге. Из них освоили 59%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге директор филиала АО «НК «КазАвтоЖол» Куаныш Искендиров рассказал, как ремонтируют и реконструируют республиканские дороги в северном регионе.

Продолжается реконструкция участка автодороги М-51 «Челябинск-Новосибирск» протяженностью 31 км. Новое покрытие уложили на 14 км. К. Искендиров отметил, что велись судебные процедуры с подрядчиком из-за удорожания материалов. Сейчас проводят пересчет и возобновят работы весной.

По словам К.Искендирова, в Петропавловске будут реконструировать дорогу «Обход г.Петропавловск» протяженностью 8 км со строительством нового вантового моста через реку Есиль. Сметная стоимость проекта составляет 20,5 млрд. тенге.

Около 900 млн тенге выделили на капитальный ремонт автодороги в обход села Возвышенка протяженностью 3 км, моста через реку Бармаши, участка автодороги А-13 «Кокшетау – Кишкенеколь – Омск» от села Даут до села Кишкенеколь общей протяженностью 57 км. В последнем проекте предусмотрено строительство путепровода через железную дорогу и моста вблизи села Талшик, трех площадок отдыха с освещением в поселках Даут, Талшик и Кишкенеколь, двух систем весового контроля грузовых автомобилей.

«Разработка проектно-сметной документации будет завершена в следующем году с последующей реализацией проекта. В направлении Омска много курсирует грузового автотранспорта, перевозящего инертные материалы, в связи с чем будет усилена конструкция дорожной одежды с нагрузкой 13 тонн на ось. В настоящее время нашим филиалом в центральный аппарат общества направлена заявка на выделение финансовых средств на разработку ПСД на участок автодороги от села Кишкенеколь до границы РФ», - сказал К.Искендиров.

Средний ремонт провели на двух участках автодороги Р-60 «Волошинка-Сергеевка-Тимирязево» протяженностью 7 км и 15 км. На этой же дороге в районе Шал акына продолжаются работы на участке в 35 км от села Кривощеково до границы Тимирязевского района.

На содержание дорог выделили 2,1 млрд тенге. Эти средства потратили на ямочный ремонт, разметку проезжей части, установку и замена дорожных знаков, светодиодных дорожных знаков, дорожных буферов, устройство шумовых полос, установку катафотов на солнечных батареях.

Общая сеть автомобильных дорог республиканского значения по Северо-Казахстанской области составляет 1 970 км.