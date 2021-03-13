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    18:08, 12 Март 2021 | GMT +6

    Вандалы разрушили новую спортплощадку в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Вандалы разрушили новую площадку с футбольным полем в районе Татарки в Алматы. Жители возмутились в соцсетях и выложили видео, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Кадры с места площадки появились в Facebook в группе «Дежурный по городу». Автор заявила, что неизвестные ночью сломали ограждение площадки с футбольным полем и унесли ворота.

    «Пересечение улиц Шухова-Оренбургская, «Татарка». Новая детская площадка, сквер, шикарное поле, строители недавно сдали этот объект и уже все сломали и своровали, видимо, сдали на металлолом, беспредел... Нужно ставить камеры и наказывать этих людей, если их можно так назвать», - говорится в посте.

    В акимате Медеуского района отреагировали на публикацию.

    «К сожалению, имел факт вандализма, подрядчик ворота забрал для восстановления», - прокомментировали в акимате района.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Алматы Происшествия Благоустройство
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