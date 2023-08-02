Вандализм на кладбище: подросток разрисовал надгробные плиты в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Житель Туркестанской области на видео в соцсетях рассказал о том, что неизвестный разрисовал надгробные плиты с изображениями умерших людей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.



Данный факт зарегистрировали по ч. 1 ст. 294 УК РК и провели необходимые мероприятия. Установлено, что совершившим правонарушение оказался 11-летний подросток, житель Кентау. Как выяснилось, дом несовершеннолетнего находится недалеко от кладбища. Мальчик, вышедший из дома поиграть, нашел на кладбище синюю краску и разрисовал несколько надгробий и ограждения.

Отец подростка выразил сожаление и принес извинения за поступок сына. В настоящее время выясняются все обстоятельства.