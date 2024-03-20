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    14:48, 20 Март 2024 | GMT +6

    Вандалы разрушили новые остановки в Конаеве

    стекло
    Фото: pixabay.com

    В Конаеве от рук вандалов пострадали новые остановки, полиция возбудила дело, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Видео разбитых остановок опубликовали в соцсетях местные жители.

    — Новые остановки в нашем городе Конаеве разбомбили! Кому это вообще нужно?! Это не просто акт вандализма, это нарушение общественного порядка и ущемление наших прав на комфортную городскую среду. Поднимаем шум, требуем ответов и наказания для виновных, — говорится в описании к ролику.

    В акимате Конаева сообщили, что возбуждено административное производство по статье 147-1 КоАП РК. В настоящее время проводятся розыскные мероприятия по факту уничтожения или повреждения чужого имущества.

    Теги:
    Соцсети Регионы Казахстана Регионы полиция Конаев
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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