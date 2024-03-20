Вандалы разрушили новые остановки в Конаеве

Видео разбитых остановок опубликовали в соцсетях местные жители.

— Новые остановки в нашем городе Конаеве разбомбили! Кому это вообще нужно?! Это не просто акт вандализма, это нарушение общественного порядка и ущемление наших прав на комфортную городскую среду. Поднимаем шум, требуем ответов и наказания для виновных, — говорится в описании к ролику.