14:48, 20 Март 2024 | GMT +6
Вандалы разрушили новые остановки в Конаеве
В Конаеве от рук вандалов пострадали новые остановки, полиция возбудила дело, передает корреспондент агентства Kazinform.
Видео разбитых остановок опубликовали в соцсетях местные жители.
— Новые остановки в нашем городе Конаеве разбомбили! Кому это вообще нужно?! Это не просто акт вандализма, это нарушение общественного порядка и ущемление наших прав на комфортную городскую среду. Поднимаем шум, требуем ответов и наказания для виновных, — говорится в описании к ролику.
В акимате Конаева сообщили, что возбуждено административное производство по статье 147-1 КоАП РК. В настоящее время проводятся розыскные мероприятия по факту уничтожения или повреждения чужого имущества.