Валютные ипотечные займы и регулирование рынка платежных услуг - депутаты одобрили законопроект

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Мажилисе Парламента РК в первом чтении одобрили законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам ипотечных займов в иностранной валюте и совершенствования регулирования субъектов рынка платежных услуг», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Законопроект инициирован депутатами Парламента в целях реализации поручения Главы государства и охватывает вопросы валютных ипотечных займов населения, а также вопросы совершенствования регулирования субъектов рынка платежных услуг. Что касается валютных ипотечных займов. 10 января 2018 года в своем Послании Первым Президентом поручено окончательно решить вопрос по валютным ипотечным займам населения, которые были предоставлены до 1 января 2016 года. 27 марта 2018 года начата программа рефинансирования ипотечных займов, которая предусматривает рефинансирование ипотечных займов физических лиц, выданных до 1 января 2016 года в тенге по курсу национального банка на 18 августа 2015 года 188,35 тенге за доллар», - сказал на пленарном заседании Мажилиса депутат Сергей Симонов.

По его словам, в целях максимального охвата программой валютных ипотечных заемщиков, исключения валютных рисков в будущем, предлагаются поправки в законодательство, предоставляющие банкам право провести конвертацию задолженности по валютным ипотечным займам физических лиц в тенге по курсу на 18 августа 2015 года без заявления заемщика в одностороннем порядке.

«Это позволит в кратчайшие сроки исполнить поручение Елбасы. По совершенствованию регулирования субъектов рынка платежных услуг: 2 сентября 2019 года в своем послании Глава государства дал поручение по принятию дополнительных мер для снижения рисков отмывания денег и вывода капиталов из страны по услугам небанковских финансовых организаций. В связи с этим были разработаны поправки, минимизирующие возможность исполнения услуг платежными организациями для совершения противоправных операций. А именно, вводятся новые требования по идентификации пользователей - запрет на переводы между анонимными электронными кошельками, лимиты на размеры операций. А также расширение возможности платежных сервисов для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц», - перечислил спикер основные предложения, прописанные в законопроекте.

Он добавил, что устанавливаются полномочия Национального банка по определению минимального размера уставного капитала платежных организаций. Вводится обязанность оператора платежных систем по обеспечению процедур противодействия противоправным операциям.

«Предлагаемые поправки будут способствовать росту прозрачности безналичного оборота, созданию действенного механизма для минимизации рисков отмывания денег и усилению защиты прав потребителей платежных услуг. В рамках данного законопроекта внесены поправки, направленные на реализацию комплексного плана по восстановлению экономического роста до конца 2020 года, разработанного Правительством. Данные нормы направлены на гарантии стабильности при изменении законодательства юридическим лицам, реализующим крупные инвестиционные проекты в рамках соглашения об инвестициях. Введение лицензирования деятельности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, в предоставлении некоммерческих кредитов. Совершенствование деятельности Жилстройсбербанка, уменьшение размера обязательных пенсионных взносов с 10 до 5% от полученного дохода по договорам ГПХ, то есть фрилансерам. В связи с введением поправок до 2 чтения будут внесены изменения в название законопроекта», - заключил депутат.