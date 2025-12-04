Валютный рынок под наблюдением, спекуляций нет — Нацбанк Казахстана

Как сообщают в нацбанке, мировые цены на нефть стабильно удерживаются выше отметки в 60 долларов США за баррель. Одновременно цикл снижения ставки Федеральной резервной системы США способствовал ослаблению глобального индекса доллара на 8,3% и укреплению индекса валют развивающихся рынков на 8,3% с начала года. На этом фоне сохраняется повышенный интерес международных инвесторов к активам развивающихся стран, включая рынок Казахстана.

Ключевую роль в укреплении тенге сыграла согласованная политика Правительства и Национального Банка, направленная на снижение инфляционного давления и повышение предсказуемости макроэкономической среды.

— В частности, Правительством, Национальным Банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка реализуется Программа совместных действий по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния на 2026–2028 годы. Данная программа направлена на устранение дисбалансов между спросом и предложением, повышение эффективности бюджетных расходов, реализацию мер микро — макропруденциального регулирования, рост реальных доходов граждан и формирование условий для устойчивого экономического роста за счет снижения и стабилизации инфляции, — говорится в сообщении Нацбанка РК. — Последовательные решения Национального Банка укрепили доверие участников рынка. Проводимая умеренно жесткая денежно-кредитная политика способствовала пересмотру инфляционных ожиданий и увеличению реальной доходности тенговых инструментов, что существенно повысило их привлекательность, в том числе для нерезидентов.

C начала октября по состоянию на конец ноября текущего года объем портфельных инвестиций нерезидентов в ГЦБ РК увеличился на 1,1 млрд долларов США, а совокупный объем владений достиг исторического максимума в 3,6 млрд долларов США в эквиваленте. С начала года прирост вложений составил 1,5 млрд долларов США.

Это также способствовало снижению стоимости заимствований Минфина на длинном конце кривой более чем на 1 п. п.: в декабре 9-летние ГЦБ были размещены под 16,1% против 17,2% в октябре.

Возросшее предложение иностранной валюты со стороны иностранных инвесторов стало прямым фактором укрепления тенге. Дополнительно поддержку курсу оказал благоприятный внешний фон.

Системная работа Национального Банка по развитию инфраструктуры рынка государственных ценных бумаг — повышение прозрачности операций, формирование кривой доходности, совершенствование условий доступа и расчетных процедур для нерезидентов — сформировала качественную базу для функционирования рынка и поддерживает интерес иностранных инвесторов, отмечают в ведомстве.

Также укрепление национальной валюты выступает значимым фактором стабилизации инфляции. С учетом доли импорта в потребительской корзине, укрепление тенге ограничивает перенос внешнего ценового давления на внутренние цены.

— Таким образом, текущая динамика обменного курса отражает улучшение качества экономической политики и формирование более предсказуемой макросреды (координация денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики), следствием которой стала позитивная оценка Казахстана глобальными инвесторами и приток портфельных инвестиций в страну, — говорится в сообщении Нацбанка. — Последовательная умеренно-жесткая денежно-кредитная политика Национального Банка служит важным сигналом приверженности целям ценовой стабильности, укрепляя доверие инвесторов к инструментам, номинированным в тенге.

Национальный Банк продолжает придерживаться режима свободного плавания и допускает разумную двустороннюю волатильность курса тенге. Ситуация на валютном рынке находится под постоянным мониторингом. На текущий момент Национальный Банк не наблюдает спекулятивной активности и не видит факторов, требующих вмешательства.