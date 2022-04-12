Валовый выпуск сельхозпродукции вырос на 1,8%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров назвал регионы с наибольшим ростом выпуска сельхозпродукции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В сельском хозяйстве в отчетном периоде валовый выпуск увеличился на 1,8%. Рост производства в отрасли зафиксирован в 14 регионах. Наибольший рост показали Мангистауская, Северо-Казахстанская и Восточно-Казахстанская области», – сказал А. Куантыров на заседании Правительства.

Снижение показателя наблюдаются в Костанайской, Западно-Казахстанской и Павлодарской областях.

«Общая ситуация в региональном разрезе по семи экономическим показателям выглядит следующим образом. По всем показателям положительный рост отмечается в шести регионах – Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской и Жамбылской областях, а также в городах Нур-Султан и Шымкент», - отметил министр.

«По шести показателям наблюдается рост в шести регионах. Это Атырауская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская и Северо-Казахстанская области. По пяти показателям положительный рост наблюдается в четырех регионах – город Алматы, а также в Актюбинской, Павлодарской и Туркестанской областях. По четырем показателям положительный рост наблюдается в Западно-Казахстанской области», - добавил глава Миннацэкономики.