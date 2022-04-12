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    09:55, 12 Апрель 2022 | GMT +6

    Валовый выпуск сельхозпродукции вырос на 1,8%

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров назвал регионы с наибольшим ростом выпуска сельхозпродукции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В сельском хозяйстве в отчетном периоде валовый выпуск увеличился на 1,8%. Рост производства в отрасли зафиксирован в 14 регионах. Наибольший рост показали Мангистауская, Северо-Казахстанская и Восточно-Казахстанская области», – сказал А. Куантыров на заседании Правительства.

    Снижение показателя наблюдаются в Костанайской, Западно-Казахстанской и Павлодарской областях.

    «Общая ситуация в региональном разрезе по семи экономическим показателям выглядит следующим образом. По всем показателям положительный рост отмечается в шести регионах – Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской и Жамбылской областях, а также в городах Нур-Султан и Шымкент», - отметил министр.

    «По шести показателям наблюдается рост в шести регионах. Это Атырауская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская и Северо-Казахстанская области. По пяти показателям положительный рост наблюдается в четырех регионах – город Алматы, а также в Актюбинской, Павлодарской и Туркестанской областях. По четырем показателям положительный рост наблюдается в Западно-Казахстанской области», - добавил глава Миннацэкономики.

    Теги:
    Правительство Сельское хозяйство Правительство РК Миннацэкономики Астана Экономика
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