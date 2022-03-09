Валовой выпуск продукции животноводства увеличился на 1,6% за год в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане в январе текущего года валовой выпуск продукции животноводства составил 186,1 млрд тг. ИФО — 101,6%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

В региональном разрезе наибольший выпуск продукции традиционно пришёлся на Алматинскую область: 30,1 млрд тг — на 2,6% больше в реальном выражении, чем годом ранее. В тройку лидеров также вошли Туркестанская и Акмолинская области.

За январь–декабрь 2021 года валовой выпуск продукции животноводства составил 3,1 трлн тг — на 3,6% больше в реальном выражении, чем годом ранее.

К 1 февраля текущего года поголовье лошадей в РК выросло на 11,3% за год, до 3,4 млн голов, птицы — на 9,2%, до 47,3 млн голов, верблюдов — на 7,5%, до 241,5 тыс. голов, овец — на 4,5% до 18,5 млн голов, КРС — на 3,9% до 8,3 млн голов, в том числе коров — на 5,4% до 4,2 млн голов.

Сократилось поголовье свиней — на 2,6%, до 823,3 тыс. голов, а также коз — на 1,2%, до 2,3 млн голов.

В целом производство в сфере животноводства в плюсе. Так, в январе текущего года заметно выросло производство куриных яиц — сразу на 18,4% за год, до 369,7 млн штук.

Скота и птицы в живом весе было забито в хозяйстве или реализовано на убой 140,3 тыс. тонн (плюс 0,1%), в убойном весе — 83 тыс. тонн (плюс 0,7%).

Производство молока составило 259,3 тыс. тонн — на 1,5% больше, чем годом ранее.

Увеличилось и производство шкур крупного скота — на 0,2% за год, до 217 тыс. штук. Сократился лишь выпуск шкур мелкого скота — на 0,4%, до 424,6 тыс. штук.

В розничных точках продаж по Казахстану цены на мясо и птицу по итогам января текущего года выросли на 11,3% за год. В том числе на 15,4% подорожала баранина, на 11,8% — конина, на 10,2% — свинина, на 8,3% — говядина. Стоимость варёной колбасы выросла на 7,2%, полукопчёной — на 9,1%.

Средняя цена на говядину в магазинах и на базарах РК составила 2,2 тыс. тг за кг, на баранину — 2,4 тыс. тг, на свинину — 1,9 тыс. тг, на конину — 2,6 тыс. тг. Варёная колбаса стоила в среднем 2,2 тыс. тг за кг, полукопчёная — 2,6 тыс. тг.