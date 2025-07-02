В Алматы в животе женщины забыли салфетку: ей удалили часть кишечника

Забытый хирургами во время кесарева сечения предмет обнаружили в брюшной полости молодой женщины спустя девять месяцев.

Об этом на своей странице в сосцети сообщила юрист Анна Чернова, представляющая интересы пострадавшей.

Как рассказала правозащитница, в августе 2024 года В. родила третьего ребенка путем кесарева сечения в городской поликлинике № 2 Алматы (городской перинатальный центр № 2). Уже на следующий день после операции женщина жаловалась на сильные боли в животе и просила врачей провести УЗИ. Однако, по словам юриста, осмотр провели формально, и через несколько дней пациентку выписали, заверив ее, что «все чисто».

После выписки состояние женщины только ухудшалось: она испытывала постоянные боли, теряла вес, не могла нормально питаться, спать и ухаживать за новорожденным ребенком.

— Она обращалась в частные клиники, проходила десятки обследований, тратила огромные деньги и все безрезультатно. Диагнозы менялись, но никто из врачей не мог найти настоящую причину и понять, что происходит с молодой женщиной. Лишь в мае 2025 года КТ показало образование в области малого таза. Было подозрение на опухоль. Ее срочно госпитализировали и никто, даже хирурги, не могли предположить, что найдут внутри, — рассказала юрист.

3 июня 2025 года во время экстренной операции врачи обнаружили в брюшной полости марлевую салфетку, оставленную во время кесарева сечения.

— За 9 месяцев марля вызвала гнойное воспаление, перитонит и разрушила внутренние органы. Часть кишечника пришлось удалить, — констатировала юрист.

По словам Черновой, пациентка расценивает это как халатность, допущенную в роддоме и намерена обратиться в суд.

В управлении общественного здравоохранения Алматы прокомментировали ситуацию.

— Управление инициировало обращение в Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК с просьбой провести служебное расследование по данному инциденту. По итогам проверки будут предоставлены официальные разъяснения, а также приняты соответствующие меры реагирования в рамках действующего законодательства, — сообщили в УОЗ Алматы.

Ранее в Алматы 46-летняя женщина впала в кому после инъекции, сделанной в дневном стационаре поликлиники № 28 в микрорайоне Жас Канат.