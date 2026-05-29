В Алматы встретили миротворцев, вернувшихся с Голанских высот

Второй состав национального контингента успешно завершил годичную миротворческую миссию на Голанских высотах в составе Сил ООН по наблюдению за разъединением (UNDOF).

Фото: Досбол Атажан/Kazinform

В торжественном мероприятии приняли участие руководство Сухопутных войск ВС РК, личный состав Центра миротворческих операций Министерства обороны, родственники миротворцев, ветераны миротворческих миссий.

Главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РК генерал-майор Мереке Кошекбаев поздравил миротворцев с возвращением на родину.

— Вы с честью выполнили международную миротворческую миссию вдали от Родины и благополучно вернулись домой. Продемонстрировали высокий профессионализм и оправдали доверие страны. Вы высоко держали флаг Казахстана и сохранили верность военной присяге. Быть миротворцем — значит быть посланником мира. Это большая честь и огромная ответственность. Ведь в миротворческой миссии каждый шаг, каждое решение и каждое действие оцениваются не только как поступок отдельного военнослужащего, но и как показатель авторитета всего государства, — отметил генерал-майор.

Он также подчеркнул, что участие Казахстана в миротворческой деятельности ООН вышло на новый уровень. По его словам, участие в миротворческой миссии на Голанских высотах показало, что Казахстан входит в число государств, обладающих миротворческим потенциалом. Кроме того, это подтвердило готовность казахстанской армии выполнять сложные задачи и высокий уровень подготовки военнослужащих в соответствии с международными требованиями.

Командир второго национального миротворческого контингента подполковник Жанибек Нурланов рассказал о задачах, которые выполняли миротворцы на Голанских высотах. По его словам, в обязанности военнослужащих входили обеспечение безопасности персонала ООН, эвакуация, оказание первой медицинской помощи и разминирование территории.

— За один год мы выполнили около тысячи задач. Среди них — патрулирование, выставление блокпостов и взаимодействие с местным населением. Также мы занимались обнаружением взрывоопасных предметов, их уничтожением и предупреждением местных жителей. Все поставленные задачи были полностью выполнены. Свои обязанности мы передали третьему национальному контингенту, — сообщил Жанибек Нурланов.

Напомним, 29 мая отмечается День миротворца Республики Казахстан. Свыше 900 военнослужащих Казахстана прошли службу в составе миротворческих миссий ООН.