В Алматы временно изменят маршруты трех автобусов

Как сообщили в Транспортном холдинге города, изменения коснутся автобусных маршрутов № 78, № 105 и № 109.

Маршрут № 105. В южном направлении автобусы будут следовать по улице Момышулы без заезда в микрорайон Нуркент, далее — по схеме.

В обратном направлении движение останется без изменений.

Маршрут № 109. В южном направлении: улица Момышулы — улица Универсиадная — проспект Рыскулова (разворот в северном направлении) — улица Универсиадная — улица Момышулы, далее по обычному маршруту.

В обратном направлении — без изменений.

Маршрут № 78. В западном направлении: трасса М36 — поворот на 19 км — улица Шегебаева — улица Талгата Тегиса, далее по схеме.

В обратном направлении: улица Талгата Тегиса — улица Шегебаева — трасса М36 (разворот в восточном направлении), далее по маршруту.

Изменения будут действовать временно.

Напомним, в Алматы появился новый автобусный маршрут, который будет соединять верхние (юго-восточные горные) и нижние (северные) районы города. С 17 сентября отдельного автобусного маршрута № 21 в Алматы больше не существует, он стал частью другого автобусного маршрута — № 111.