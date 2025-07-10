В Алматы возвращают здания детсадов в госсобственность

Это делается в рамках поручения акима города о поэтапном открытии новых государственных детских садов.

На брифинге Региональной службы коммуникаций заместитель руководителя управления государственных активов Алматы Жанторе Айтжанов сообщил, что основная часть договоров аренды уже расторгнута. В отношении двух объектов процесс возвращения все еще продолжается.

С 2002 года в аренду 11 частным учебным учреждениям среднего и средне-специального образования, в том числе таким, как «Ак ниет», «Элко», «Лидер», «Арай», «Магистр», «Сеним», «Школа предпринимателей», «Голубой парус», «Теремок», «Айгерим» и Алматинский колледж менеджмента и сервиса были переданы 10 зданий детских садов и одно здание комбината.

В мае 2020 года акимом города Алматы Бакытжаном Сагинтаевым было принято решение о поэтапном расторжении договоров имущественного найма с частными организациями в целях создания новых государственных дошкольных учреждений. На сегодняшний день все договоры аренды с этими учебными заведениями расторгнуты.

В июне 2023 года учреждениям «Арай» и «Сеним» были направлены официальные уведомления о возврате занимаемых объектов, а в июле 2023 года с ними расторгли договоры аренды. Однако арендаторы отказались освобождать помещения добровольно. В связи с этим Управление государственных активов подало иски в Специализированный межрайонный экономический суд города Алматы. Суд удовлетворил требования в полном объеме.

Несмотря на решение суда, сотрудники учреждения «Арай» и «Сеним» продолжают занимать объекты. Материалы по их принудительному выселению были переданы в департамент юстиции по городу Алматы. 3 июля 2025 года суд отказал учреждению «Арай» в предоставлении отсрочки по освобождению здания до 1 сентября 2025 года.

По данным Жанторе Айтжанова, в рамках правового процесса, 14–15 июля 2025 года департамент юстиции города Алматы планирует провести мероприятия по выселению указанных учреждений.

Работа по возврату объектов в коммунальную собственность и их подготовке к строительным и ремонтным работам продолжается в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, с 1 июля родители смогут получать ваучеры на оплату дошкольного образования. В Алматы в программе участвуют 988 дошкольных организаций.