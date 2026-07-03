В Алматы открылась 21-я казахстанско-китайская выставка умного образа жизни

2 июля в Алматы был дан официальный старт масштабной международной казахстанско-китайской выставке. Программа мероприятия объединила в себе форум и серию деловых B2B-встреч между предпринимателями двух государств, передает корреспондент агентства Kazinform.

На общей площади в 10 тысяч квадратных метров разместилось около 500 выставочных стендов. Событие вызвало огромный интерес со стороны зарубежных партнеров: оно привлекло порядка 400 китайских предприятий из самых разных провинций, автономных районов и мегаполисов КНР. В числе участников — представители Пекина, Цзилина, Чжэцзяна, Фуцзяни, Цзянси, Шаньдуна, Хэнани, Гуандуна, Сычуани, Шэньси, Ганьсу и Синьцзяна, включая делегатов Синьцзянского производственно-строительного корпуса, которые ранее прибыли в Харбин для подготовки к участию в нынешней выставке.

Казахстанскую сторону представили более 100 авторитетных бизнес-лидеров. Кроме того, ради установления прочных деловых контактов с компаниями-экспонентами на площадку прибыли делегаты из Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана, Таджикистана и Азербайджана.

Фото: EVENTINDUSTRIES

Особое место в программе заняла специализированная тематическая экспозиция, посвященная аварийно-спасательному и горнодобывающему оборудованию. Здесь были всесторонне продемонстрированы передовые китайские комплексы для работы в зоне ЧС и комплексные интеграционные решения для ликвидации аварий. Настоящим центром притяжения и главным акцентом зоны стал реальный самолет для авиамедицинской эвакуации китайского производства. Его демонстрация наглядно зафиксировала качественную трансформацию и модернизацию торгово-экономического сотрудничества между Китаем и Казахстаном.

Фото: EVENTINDUSTRIES

Вектор партнерства уверенно смещается в сторону экспорта высоких технологий, медицинского оборудования и координации действий при чрезвычайных ситуациях — то есть в сферы с высокой добавленной стоимостью. В рамках B2B-трека переговоры провели более 130 ведущих предприятий Китая и Казахстана. В фокусе внимания бизнесменов оказались такие перспективные направления, как бытовая медицинская техника, инновационные системы хранения энергии на базе возобновляемых источников, технологии «умного дома», носимые гаджеты и интеллектуальные складские системы.

Нынешнее событие, уже ставшее традиционным, ознаменовало собой еще один важнейший шаг на пути к углублению, укреплению и стратегическому расширению торгово-экономического взаимодействия между Китаем и Казахстаном.