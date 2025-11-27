РУ
телерадиокомплекс президента РК
    20:37, 26 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Главу «Тендерной биржи» арестовали в Алматы

    Чингиса Курмангалиева, главу «Тендерной биржи», подозревают в мошенничестве, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Алматы арестовали главу «тендерной биржи»
    Фото: instagram.com/chingis.kurmangaliyev

    Информацию об его аресте подтвердили в департаменте полиции Алматы.

    Бизнесмена подозревают в мошенничестве в крупном размере.

    — В производстве следственного управления расследуется уголовное дело по статье 190 части 3 Уголовного кодекса РК (мошенничество, совершенное в крупном размере). Подозреваемый гражданин К водворен в ИВС. Судом в качестве меры пресечения было избрано содержание под стражей, — уточнили в департаменте полиции Алматы.

    Другие сведения по делу, согласно требованиям статьи 201 УПК РК, пока не разглашаются.

    Ранее в СМИ сообщили, что главу «Тендерной биржи» в Алматы обвинили в мошенничестве. Отмечалось, что более 500 граждан Казахстана пытались инвестировать в компанию, однако остались без средств и квартир. Сам бизнесмен заявил, что у компании «тяжелые времена».

    Напомним, в Алматы проходит суд в отношении блогера Ильяса Сариева, известного под псевдонимом «Казахский Робин Гуд» и Актоты Дуйсеева — главы турфирмы «MM Travel». В отношении них выдвинуто обвинение по пунку 4 части 3 статьи 190 Уголовного кодекса РК — «Мошенничество в крупном размере». Согласно обвинительному акту они собирали деньги на лечение больных, а также продавали путевки на паломничество в Мекку.

    Мошенничество Арест Алматы
    Камшат Абдирайым
    Автор
