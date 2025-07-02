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    19:28, 01 Июль 2025 | GMT +5

    В Алмалинском районе Алматы модернизируют 4 500 фонарей

    Создание комфортной и безопасной городской среды невозможно без качественного уличного освещения. В Алмалинском районе Алматы модернизация осветительной инфраструктуры стала одним из ключевых направлений работы городских служб, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат города.

    освещение в Алматы
    Фото: РСК

    Сегодня освещением обеспечены все 110 улиц района, но усилия не прекращаются — продолжается масштабная замена устаревших светильников и инженерных компонентов. Об этом рассказал на пресс-конференции Региональной службы коммуникаций г. Алматы аким Алмалинского района Арман Шамшин.

    В Алмалинском районе Алматы модернизируют 4 500 фонарей
    Фото: акимат Алматы

    По его словам, в 2025 году планируется заменить в общей сложности 4 500 светильников, из которых на данный момент уже обновлено 1 901. Также в рамках программы модернизации уже проложено 22,5 километра новых кабельных линий при общем плане 58 километров. Работа ведётся не только над заменой самих осветительных приборов, но и над улучшением управления системой — из 61 запланированного шкафа управления наружным освещением на сегодня модернизированы 18.

    Особое внимание уделяется пешеходным зонам, где освещение играет важную роль в обеспечении безопасности горожан. В этом направлении ведутся работы по организации тротуарного освещения на улицах Толе би, Сейфуллина, Наурызбай батыра и проспекте Абая. На проспекте Назарбаева работы уже успешно завершены.

    Благодаря комплексному подходу к модернизации, район становится не только светлее, но и безопаснее для жизни и передвижения в любое время суток.

    Теги:
    Акимат Алматы Благоустройство
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
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