В Алмалинском районе Алматы модернизируют 4 500 фонарей
Создание комфортной и безопасной городской среды невозможно без качественного уличного освещения. В Алмалинском районе Алматы модернизация осветительной инфраструктуры стала одним из ключевых направлений работы городских служб, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат города.
Сегодня освещением обеспечены все 110 улиц района, но усилия не прекращаются — продолжается масштабная замена устаревших светильников и инженерных компонентов. Об этом рассказал на пресс-конференции Региональной службы коммуникаций г. Алматы аким Алмалинского района Арман Шамшин.
По его словам, в 2025 году планируется заменить в общей сложности 4 500 светильников, из которых на данный момент уже обновлено 1 901. Также в рамках программы модернизации уже проложено 22,5 километра новых кабельных линий при общем плане 58 километров. Работа ведётся не только над заменой самих осветительных приборов, но и над улучшением управления системой — из 61 запланированного шкафа управления наружным освещением на сегодня модернизированы 18.
Особое внимание уделяется пешеходным зонам, где освещение играет важную роль в обеспечении безопасности горожан. В этом направлении ведутся работы по организации тротуарного освещения на улицах Толе би, Сейфуллина, Наурызбай батыра и проспекте Абая. На проспекте Назарбаева работы уже успешно завершены.
Благодаря комплексному подходу к модернизации, район становится не только светлее, но и безопаснее для жизни и передвижения в любое время суток.