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вчера 23:46
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вчера 23:16
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Валлонский бизнес заинтересован в развитии сотрудничества с Казахстаном
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества представители бизнеса бельгийского региона Валлония посетили с трехдневным визитом Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Многоотраслевая торговая миссия, состоящая из 11 бельгийских компаний, находилась в нашей стране с 22 по 24 ноября. Иностранную делегацию возглавила генеральный директор Агентства Валлонии по продвижению экспорта и привлечению иностранных инвестиций Шанталь Де Блё.
В ходе визита в Нур-Султан и Алматы бельгийские партнеры провели встречи с представителями акиматов городов, министерств индустрии и инфраструктурного развития, сельского хозяйства, энергетики и национальной компании «Казахстан Темир Жолы».
В состав бельгийской делегации, помимо прочих, вошли представители таких известных компаний, как машиностроительная корпорация John Cockerill, производитель вакцин против инфекционных заболеваний GlaxoSmithKline Vaccins и химический гигант Solvay.
В ходе визита подписан Меморандум о взаимопонимании между бельгийским агрономическим и агропромышленным центром CARAH, Союзом картофелеводов и овощеводов Казахстана и отечественным Институтом биологии и биотехнологии растений.
В рамках отмеченного документа стороны планируют проводить совместные исследования в сферах борьбы с заболеваниями картофеля и повышения урожайности этого овоща.
Отметим, согласно федеративному устройству Бельгии, регион Валлония, наряду с Фландрией и Брюсселем, уполномочен осуществлять независимую политику во многих сферах, в том числе в экономике и инвестициях.
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