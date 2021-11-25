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Валлонский бизнес заинтересован в развитии сотрудничества с Казахстаном

25 Ноября 2021 22:45
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Валлонский бизнес заинтересован в развитии сотрудничества с Казахстаном

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества представители бизнеса бельгийского региона Валлония посетили с трехдневным визитом Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Многоотраслевая торговая миссия, состоящая из 11 бельгийских компаний, находилась в нашей стране с 22 по 24 ноября. Иностранную делегацию возглавила генеральный директор Агентства Валлонии по продвижению экспорта и привлечению иностранных инвестиций Шанталь Де Блё.

В ходе визита в Нур-Султан и Алматы бельгийские партнеры провели встречи с представителями акиматов городов, министерств индустрии и инфраструктурного развития, сельского хозяйства, энергетики и национальной компании «Казахстан Темир Жолы».

В состав бельгийской делегации, помимо прочих, вошли представители таких известных компаний, как машиностроительная корпорация John Cockerill, производитель вакцин против инфекционных заболеваний GlaxoSmithKline Vaccins и химический гигант Solvay.

В ходе визита подписан Меморандум о взаимопонимании между бельгийским агрономическим и агропромышленным центром CARAH, Союзом картофелеводов и овощеводов Казахстана и отечественным Институтом биологии и биотехнологии растений.

В рамках отмеченного документа стороны планируют проводить совместные исследования в сферах борьбы с заболеваниями картофеля и повышения урожайности этого овоща.

Отметим, согласно федеративному устройству Бельгии, регион Валлония, наряду с Фландрией и Брюсселем, уполномочен осуществлять независимую политику во многих сферах, в том числе в экономике и инвестициях.


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#Минсельхоз   #Бельгия   #Сотрудничество   #Минэнерго РК   #МИИР РК  
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Автор:

Тимур Дюсекеев

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