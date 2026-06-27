В Актюбинской области ограничили движение в сторону Хромтау

С 17:00 27 июня в Актюбинской области введено временное ограничение движения на участке автомобильной дороги республиканского значения KAZ06 «Граница РФ (на Самару) — Шымкент», передает Kazinform со ссылкой на нацкомпанию «КазАвтоЖол».

Ограничения связаны с проведением работ по реконструкции на отрезке с 763-го по 773-й километр («Актобе — Карабутак — Улгайсын»).

В настоящее время закрыта правая проезжая часть в направлении города Хромтау. Движение транспорта организовано по встречной стороне дороги с пропуском автомобилей по одной полосе в каждом направлении.

Водителей просят соблюдать требования временных дорожных знаков, снижать скорость и проявлять повышенную осторожность при проезде ремонтируемого участка.

Ранее сообщалось о том, что в Астане на улицах Баршын и Сакена Муканова с 27 июня по 1 июля ограничат движение .