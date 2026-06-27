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    Движение ограничат на двух улицах Астаны

    В столице на улицах Баршын и Сакена Муканова временно ограничат движение, передает Kazinform.

    Ремонт дорог
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    С 27 июня по 1 июля будут проводиться работы по устройству верхнего слоя дорожного покрытия по улицам:

    • ул. Баршын на участке от пр. Н. Тлендиева до ул. С. Муканова;
    • ул. С. Муканова на участке от ул. Барышев до Объездной дороги.

    В акимате Астаны отметили, что при этом движение автотранспортных средств будет организовано по одной стороне в обоих направлениях.

    — Просим водителей и пешеходов заранее планировать свои маршруты и учитывать возможные изменения в организации дорожного движения, — добавили в столичном акимате.

    Дороги Астана Ремонт дорог
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор