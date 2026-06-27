Движение ограничат на двух улицах Астаны
В столице на улицах Баршын и Сакена Муканова временно ограничат движение, передает Kazinform.
С 27 июня по 1 июля будут проводиться работы по устройству верхнего слоя дорожного покрытия по улицам:
- ул. Баршын на участке от пр. Н. Тлендиева до ул. С. Муканова;
- ул. С. Муканова на участке от ул. Барышев до Объездной дороги.
В акимате Астаны отметили, что при этом движение автотранспортных средств будет организовано по одной стороне в обоих направлениях.
— Просим водителей и пешеходов заранее планировать свои маршруты и учитывать возможные изменения в организации дорожного движения, — добавили в столичном акимате.