Вакцинация от гриппа началась в Алматы

С 25 сентября во всех поликлиниках Алматы стартовала вакцинация от гриппа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В управлении общественного здравоохранения Алматы сообщили, что в этом году на средства местного бюджета для иммунизации лиц группы риска закуплено 250 000 доз вакцины против гриппа «Гриппол +», российского производства. Она содержит штаммы вируса гриппа подтипов А (H1N1 и H3N2) и В.

В первую очередь иммунизации подлежат медработники, дети, состоящие на диспансерном учете в медорганизациях, дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, беременные во 2-ом или 3-ем триместре беременности и лица старше 60 лет, лица с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания и по эпидемиологическим показаниям.

- Кампания вакцинации продлится до 30 ноября. Для достижения полного иммунитета требуется две недели после прививки от гриппа. В течение этого времени ограничьте контакты и исключите контактирование с теми, у кого есть симптомы гриппа и других вирусных заболеваний, - отметили в УОЗ Алматы.

Врачи напоминают, что грипп опасен осложнениями, риском летального исхода. И даже если у одного заболевшего может быть всего несколько дней плохого самочувствия, передача гриппа младенцам, пожилым людям и лицам с ослабленной иммунной системой может привести к их заболеванию с тяжелым течением и даже к смерти.

- Вакцинация остается наилучшим методом профилактики гриппа и снижения риска серьезных осложнений (даже если инфицирование случится). Для предупреждения заболевания гриппом рекомендуется ограничить посещение мест массового скопления людей, регулярное проветривание помещения. А также по возможности ограничить контакты с больными людьми. При появлении симптомов гриппа или ОРВИ необходимо своевременно обращаться за медпомощью, - порекомендовали врачи города.

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля по Алматы добавили, что желающие получить прививку против гриппа, могут обратиться в частный медицинский центр «Клиника вакцинации» ТОО «Фармаком», расположенный по улице Карасай батыра, 30. Вакцинация проводится на платной основе. Стоимость: «Гриппол+ четырехвалентная» (7000 тенге), «Гриппол+ трехвалентная» (4000 тенге).

Кроме того, наиболее уязвимой категорией населения являются работники сферы обслуживания (транспорт, гостиницы и другие). Вакцинация этим лицам проводится за счет работодателей.

Грипп – это острое респираторное инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Во всех случаях источником инфекции является только больной человек, который особенно заразен в первые 1-2 дня заболевания. Ежегодно, случаи заболеваемости гриппом регистрируются в осенне-зимний период. Клиническое течение гриппа сопровождается различными осложнениями, такими как пневмония, бронхит, а также осложнениями со стороны сердечно-сосудистой, нервной систем, обострением хронических заболеваний. Грипп особенно опасен для детей первых лет жизни, пожилых, ослабленных людей. По статистике, осложнения при гриппе возникают у каждого 10-го больного.

Рекомендации о том, как не простыть в сезон гриппа и ОРВИ, можно прочитать по ссылке.