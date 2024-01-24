Вакцинация от COVID-19 приведет в будущем к всплеску аутизма и шизофрении - фейк

Казахстанские пользователи соцсетей пересылают друг другу видео, где своим отношением к прививкам от COVID-19 делится доктор Рассел Л. Блейлок. Он считает, что вакцинация приведет к резкому увеличению случаев аутизма и шизофрении в будущем. Якобы уровень аутизма, который раньше составлял 1 к 10 тысячам, к 2021 году увеличился до 1 к 44. Эта информация — фейк, передает агентство Kazinform со ссылкой на stopfake.kz.

Американский нейрохирург Рассел Л. Блейлок известен как распространитель лженаучных теорий. И началось это задолго до пандемии COVID-19. Блейлок обвинял Советский Союз в эпидемии СПИДа и всплеске венерических заболеваний в Америке. Утверждал, что за реформой системы здравоохранения США стоит «элита», которая хочет управлять населением. Также доктор-пенсионер верит в химтрейлы. Блейлок утверждает, что помнит, как выглядели инверсионные следы в его детстве. Сейчас, по его мнению, все не так. Не опираясь ни на какие доказательства, в одном из радиошоу он рассказывает, что химтрейлы распыляют тонны наноразмерных соединений алюминия.

Блейлок также называл токсичными вещества, которые признаны безопасными для жизни при правильном их использовании. По его мнению, токсичен для мозга глутамат натрия, а аспартам – одна из причин появления рассеянного склероза. Ученые категорически не согласны с подобными утверждениями.

В июне 2022 года Рассел Л. Блейлок заявлял, что COVID-19 – это афера, которая поддерживается правительством, медицинскими организациями и СМИ.

Фейк о том, что аутизм связан с вакцинацией, придуман не Блейлоком. Он появился еще в конце 90-х годов прошлого столетия. Этому способствовало исследование Эндрю Уэйкфилда, которое он опубликовал в авторитетном журнале The Lancet. Позже работу удалили с сайта, потому что в ней были обнаружены подтасовка доказательств и искажение фактов.

Ученые доказали, что аутизм никак не связан с вакцинацией. Нет никаких оснований утверждать, что число привитых детей с РАС больше, чем непривитых с таким же диагнозом.

С вакцинацией не связана и шизофрения. Причем медики до сих пор не могут назвать однозначную причину этой болезни.

Специалисты считают, что играет роль генетика, стрессы, психологическая предрасположенность и даже окружающая среда. Заболевание проявляет себя очень часто в подростковом возрасте. Нет научных доказательств того, что шизофрения может быть связана с прививками.

Также нет никаких оснований утверждать, что увеличилось количество детей с РАС. Аутизм как отдельный диагноз специалисты начали использовать только с 1980 года. Но лишь позже врачи поняли, что это целый спектр состояний. Термин РАС возник в 1994 году, а в 2000 году были пересмотрены критерии психического расстройства.

За последние два десятилетия были усовершенствованы методики определения аутизма, и диагноз стали ставить все чаще. Но это не значит, что дети раньше не болели РАС.

Также нет никаких доказательств, что аутизм и шизофрения как-то связаны с вакцинацией от COVID-19.