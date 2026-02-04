Жильцы целого микрорайона в Актобе замерзают в квартирах

Обслуживающая дома компания создала специальную комиссию и провела проверку. В ходе обследования было установлено, что в некоторых квартирах действительно прохладно, и жителям были даны соответствующие рекомендации.

В микрорайоне Есет батыр города Актобе многоквартирные дома страдают от холода в морозные зимние дни. В этом районе в основном проживают сотрудники государственных и бюджетных учреждений, а также люди, получившие квартиры по очереди на жильё. В микрорайоне имеется собственная отопительная котельная. Однако жители жалуются, что зимой дома холодно, и порой они не могут оставаться ночевать и уезжают к родственникам.

Фото: Алтынай Сагындыкова

— Я проживаю в 1-м микрорайоне жилого массива Есет батыр. В этом отопительном сезоне было много жалоб. Но в доме, где я живу, отопление работает неправильно с 2021 года. В квартире холодно, жить невозможно. Я подавала множество жалоб, направляла обращения через портал «eOtinish». Приходят специалисты, говорят, что «всё в порядке», и уходят. Я даже фильтр поменяла, но ситуация не изменилась, — рассказала жительница Динара Ермурзина.

Жительница микрорайона Гульдана Ерсаинова сообщила, что вместе с четырьмя детьми спит только на кухне. Все остальные комнаты в квартире холодные и сырые.

— У нас двухкомнатная квартира, но мы едим и спим только на кухне. В квартире холодно. В этом году стало ещё холоднее. Мы обращались в обслуживающую компанию «Адал қызмет Ақтөбе», а также в акимат. В акимате нам ответили, что они не имеют отношения к отоплению, и направили в отдел жилищно-коммунального хозяйства или в компанию «Aqtobe su-energy group». Так нас везде перенаправляют. Всю зиму мы включаем газ на кухне, а перед сном выключаем. Утром, выходя из кухни, ощущение, будто заходишь в морозильную камеру. Я живу здесь уже 11 лет. Последние два года ситуация именно такая, — рассказала Гульдана Ерсаинова.

Фото: Алтынай Сағындықова

Обслуживанием 78 многоквартирных домов в жилом массиве Есет батыр занимается компания «Адал қызмет Ақтөбе». После поступления жалоб жителей была создана специальная комиссия и проведена проверка. В ходе обследования выяснилось, что в некоторых квартирах действительно холодно.

— С прошлой недели начали поступать жалобы от жителей. После создания общего чата мы оперативно сформировали комиссию. Я связался с жилищной инспекцией города Актобе и руководством компании «Aqtobe su-energy group». При обходе квартир во многих из них было прохладно. Мы предупредили жителей и полностью проверили подвальные помещения домов. Совместно со специалистами компании «Aqtobe su-energy group» на прошлой неделе была проведена регулировка на магистральном теплопроводе. На сегодняшний день температура поддерживается в норме, — сообщил руководитель компании «Адал қызмет Ақтөбе» Даулет Нурланов.

В свою очередь, теплоснабжающая компания «Aqtobe su-energy group» заявила, что никаких перебоев в подаче тепла не было, и отопление функционирует в штатном режиме.

— В настоящее время в район Есет батыр тепло подаётся в нормальном режиме. Все показатели соответствуют нормативам. По поступившим жалобам мы выезжали совместно с жилищной инспекцией и обслуживающей компанией. С нашей стороны никаких ограничений нет. У некоторых владельцев квартир плохо закрыты балконные двери, из окон дует холодный воздух. Жителям первых этажей необходимо дополнительно утеплять полы. Отопительная котельная новая. В работе находятся 4 котла, ещё 2 — в резерве, — сообщил заместитель директора компании «Aqtobe su-energy group» по тепловым сетям Жанболат Сарманов.

Напомним, что в январе в городе Актобе на проспекте Алии Молдагуловой произошёл прорыв теплопровода. Ремонтные работы на этом участке продолжались 5 часов.