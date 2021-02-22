Вакиль Набиев: День благодарности – это дань уважения и благодарности казахскому народу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – День благодарности – это дань уважения и благодарности казахскому народу. Такое мнение высказал депутат Мажилиса Парламента РК Вакиль Набиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Первый день весны казахстанцы встретят со словом «спасибо», так как 1 марта отметят молодой, но с очень глубоким смыслом, праздник – День благодарности. Этот праздник в 2016 году инициировал Первый Президент-Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев в день образования Ассамблеи народа Казахстана. Отмечается как день благодарности всех этносов друг другу и казахам, проявившим милосердие и принявших всех этих людей, как родных. Этот день стал ярким праздником милосердия, дружбы и любви всех казахстанцев к друг другу. Все мы помним, когда в страну были депортированы целые этносы, их представителей выгружали из вагонов прямо в голой степи. А казахские семьи, которые сами находились в крайней нужде, принимали их в свои дома, помогали и делились хлебом. Все депортированные смогли выжить и достойно устроиться в Казахстане. Это дань уважения и благодарности казахскому народу за неравнодушие, которое они проявили к людям в тяжелое время. Люди, пережившие все эти тяготы, обрели здесь родину, и живут в мире и согласии. Строят дома, обучают и воспитывают своих детей. Я сам являюсь потомком семьи депортированных. Старики рассказывали, как нелегко было нам выжить. Вы только представьте: казахи, которые еще не оправились от голодомора тридцатых годов, тепло приняли нас, как родных», – сказал В. Набиев.

Мажилисмен отметил, что одной из целей Дня благодарности является воспитание у растущего поколения толерантности, уважения и дружелюбия к друг другу, а также укрепление межэтнического и межконфессионального согласия в Казахстане.

По мнению В. Набиева, День благодарности несет в себе большую смысловую нагрузку. Он сплачивает казахстанцев ценностями дружбы, взаимовыручки и взаимной поддержки.

«День благодарности – это праздник благодарности своей стране, своей земле, казахскому народу, малой родине. Праздник помогает донести до молодежи, какие трудности стояли перед нашими этносами, и как мы объединились в единый казахстанский народ. Поэтому в эти дни молодежное движение Ассамблеи народа Казахстана «Жангыру жолы», организация «Жарасым», молодежь этнокультурных объединений принимают самое активное участие в проведении праздничных мероприятий. В этот день мы традиционно организовываем помощь тем, кто в ней нуждается, помогаем продуктовыми наборами и предметами первой необходимости. Встречаемся с аксакалами и старейшинами этнокультурных объединений. Я стараюсь рассказать о важности этого праздника, и донести основные идеи Ассамблеи народа Казахстана до молодежи», – отметил В. Набиев.