26 Июля 2022 21:00

Вакцины парализуют иммунитет – фейк

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казнете распространяются высказывания известной российской антипрививочницы Галины Червонской. Она утверждает, что любые вакцины заставляют организм болеть, из-за чего к 18 годам иммунитет людей оказывается «парализован». Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

Галина Червонская – одна из наиболее ярких представителей антипрививочного движения в России. На нее часто ссылаются сторонники псевдонауки и противники доказательной медицины. В то же время дипломированные врачи и ученые резко критикуют Червонскую, заявляя о том, что ее тезисы – откровенная ложь. К примеру, кандидат медицинских наук Александр Мац писал: «В публикациях Г. П. Червонской вполне банальные мысли соседствуют с юношеским максимализмом, преувеличениями и явным бредом». Подробный разбор и критика высказываний Червонской есть также и на официальном сайте доктора Евгения Комаровского. В 2020 году Галина Червонская получила звание «Почетный академик ВРАЛ», присуждаемое «за выдающиеся достижения в области лженауки, псевдонауки и ее популяризации». Согласно биографии Червонской в Википедии, это ее единственная награда, каким-либо образом связанная с ее медицинской или научной деятельностью.

Все это говорит о том, что заботиться о здоровье детей по методу Червонской точно не нужно. Ее слова о «параличе» иммунитета полностью антинаучны и противоречат фактам.

Во-первых, иммунный паралич – это неспособность иммунитета реагировать на бактерии и вирусы. Даже частая вакцинация спровоцировать его не может.

Во-вторых, вакцины, напротив, спасают сотни тысяч жизней ежегодно. К примеру, корь, вакцинация от которой входит в календарь обязательных профилактических прививок в РК и многих других странах, раньше уносила по 2,6 миллиона жизней каждые 2-3 года, когда случались вспышки этого заболевания.

Также вакцины позволили на 99% сократить количество случаев полиомиелита, который вел к необратимому параличу и смерти.

Натуральная оспа, летальность которой равна 30%, была объявлена полностью искорененной в 1980 году благодаря массовой вакцинации.

Тезис Галины Червонской, озвученный в распространяемом видео, о том, что из-за вакцинации у детей развиваются некие старческие болезни, совершенно бездоказательный. Она не называет ни болезни, ни статистику, которую можно было бы проверить в открытых источниках. Следовательно, ее высказывание призвано скорее напугать слушателя, а не предоставить ему научно обоснованные сведения о том, какие именно болезни и с какой частотой развиваются исключительно у вакцинированных детей, но никогда не поражают тех, кого родители прививать отказались.

Ее слова о «малых» болезнях, которые якобы развиваются в результате вакцинации, также антинаучны. Самого термина «малые болезни» не существует. Более того, вакцины не заражают организм болезнью, против которой они предназначены, а лишь «учат» иммунную систему вырабатывать нужные антитела для борьбы с конкретным патогеном.

Теория Червонской о том, что дети, не получившие прививок, не болеют ОРВИ, – откровенная ложь. Респираторные заболевания очень распространены и переносятся легко. Для детей считается нормальным и допустимым, если такими болезнями они заражаются 6-8 раз в год. Для взрослых — 2-3 раза в год. Это вовсе не говорит об ослабленном и тем более парализованном иммунитете.

Таким образом, распространяемые высказывания Галины Червонской противоречат научным фактам и являются ложными.