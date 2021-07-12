Вакцины Hayat-Vax и CoronaVac закончились в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы закончились вакцины от коронавируса «Hayat-Vax» и «CoronaVac». Об этом сообщил руководитель управления общественного здоровья города Нариман Табынбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам главы УОЗ, всего с 1 февраля до 11 июля первым компонентом вакцинировано в городе 585 116 человек. За прошедшие сутки вакцинировано 9 418 человек. В городе функционирует 212 пунктов вакцинации. Задействованы 308 прививочных бригад из 1260 человек.

«Запасов вакцин в городе достаточно. Это касается вакцины «Спутник V». «Hayat-Vax» и «CoronaVac», к сожалению, в настоящее время уже нет», - сказал спикер в ходе брифинга в РСК.

Он добавил, что за 11 июля в городе зарегистрировано 638 случаев коронавирусной инфекции.