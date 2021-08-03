Вакцины дают 100-процентную защиту от летального исхода КВИ - врач

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Вакцины от коронавируса на 100% защищают от летального исхода и на 90% от заражения. Об этом рассказала исполняющая обязанности заместителя главврача по организационно-методической работе городской поликлиники №36 Венера Тохтахунова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Врач подробно остановилась на вакцинах от коронавируса, применяемых в Казахстане. Она отметила, что особой разницы между ними нет, все они показали высокую эффективность.

««Спутник V» - это векторная вакцина, вторая доза прививается через 21 день. Hayat-Vax – вакцина из ОАЭ. Она также ставится двумя компонентами, вторая доза через 14-28 дней, то есть период меньше. Китайская вакцина CoronaVac – второй компонент прививается через 14-28 дней. Есть также отечественная вакцина QazVac – вторая фаза через 21 день. Разница в том, что «Спутник V» - векторная вакцина, а остальные – инактивированые, убитые вакцины, то есть они сделаны по старой методике. Особой разницы между ними нет, и каждая из них защищает от КВИ и дает 100-процентную защиту от летального случая и 90-процентную - от заражения», – рассказала В. Тохтахунова.

Спикер особо подчеркнула, что даже если вакцинированный человек заразится, то он перенесет коронавирус в легкой или бессимптомной форме.