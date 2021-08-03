РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:36, 03 Август 2021 | GMT +6

    Вакцины дают 100-процентную защиту от летального исхода КВИ - врач

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Вакцины от коронавируса на 100% защищают от летального исхода и на 90% от заражения. Об этом рассказала исполняющая обязанности заместителя главврача по организационно-методической работе городской поликлиники №36 Венера Тохтахунова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Врач подробно остановилась на вакцинах от коронавируса, применяемых в Казахстане. Она отметила, что особой разницы между ними нет, все они показали высокую эффективность.

    ««Спутник V» - это векторная вакцина, вторая доза прививается через 21 день. Hayat-Vax – вакцина из ОАЭ. Она также ставится двумя компонентами, вторая доза через 14-28 дней, то есть период меньше. Китайская вакцина CoronaVac – второй компонент прививается через 14-28 дней. Есть также отечественная вакцина QazVac – вторая фаза через 21 день. Разница в том, что «Спутник V» - векторная вакцина, а остальные – инактивированые, убитые вакцины, то есть они сделаны по старой методике. Особой разницы между ними нет, и каждая из них защищает от КВИ и дает 100-процентную защиту от летального случая и 90-процентную - от заражения», – рассказала В. Тохтахунова.

    Спикер особо подчеркнула, что даже если вакцинированный человек заразится, то он перенесет коронавирус в легкой или бессимптомной форме.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алматы
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    «Барыс» назвал состав на выездные матчи КХЛ
    Сегодня, 04:04
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    Сегодня, 03:00
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!