Вакцину QazVac будут разливать в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В селе Абай Карасайского района на базе ТОО «Антиген» НИИ проблем биологической безопасности начата подготовка производственной площадки по розливу вакцины. Здесь планируются разливать до 1 млн доз казахстанской вакцины QazVac, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Подготовка к розливу начата в апреле текущего года. На сегодня аппарат итальянского производства может разлить вакцину в 60 флаконов за одну минуту. В каждом флаконе 3 дозы. Производственная линия розлива соответствует всем предъявляемым требованиям и санитарным нормам для асептического производства.

Все оборудование привезено из Европы, Америки и Китая. Таким образом, международные стандарты качества дают предприятию возможность достигать высокого технического уровня, качества во всех этапах производства.

«В ТОО «Антиген» через СПК «Жетісу» акимата Алматинской области в лизинг на общую сумму более 420 млн тенге были приобретены 13 единиц современного технологического оборудования. Реализация данного проекта находится под контролем правительства Республики Казахстан, площадку не раз посещал заместитель Премьер-Министра Ералы Тогжанов и лично знакомился с ходом подготовки», - рассказал заместитель акима Алматинской области Батыржан Байжуманов.

В свою очередь директор ТОО НПП «Антиген» Нурлан Ахметсадыков отметил, что на сегодняшний день 300 тысяч доз разлитой вакцины находятся в научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности.

«Исследования подходят к концу. Надо отметить, что разлитые в ТОО «Антиген» вакцины будут использоваться только после полной успешной проверки», - подчеркнул Нурлан Ахметсадыков.

Сообщается, что ТОО НПП «Антиген», наряду с биофармацевтическим заводом, стал второй производственной площадкой на базе научно-исследовательского института проблем биологической безопасности.