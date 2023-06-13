Вакцину против ящура планируют производить в Казахстане с 2024 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев рассказал о планах по производству вакцины против ящура, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках мероприятий по обеспечению биологической безопасности страны и развитию отечественной биологической промышленности ведется работа по трансферту технологий с мировым лидером - «Бёрингер Ингельхайм» по производству отечественной вакцины против ящура на новом заводе OTARBIOPHARM, запуск производства планируется в 2024 году», - сказал Ербол Карашукеев на заседании Правительства.

По информации ведомства, 29 ноября 2022 года в рамках рабочего визита Главы государства во Францию подписан меморандум по производству вакцины против ящура на базе OTARBIOPHARM, 15 февраля проведен аудит завода французскими специалистами и дана высокая оценка соответствия завода для производства вакцины.

Напомним, глава академии наук при Президенте Республики Казахстан Кунсулу Закарья рассказала о проводимых исследованиях по производству новых вакцин в стране.

«При НИИ проблем биологической безопасности открыт завод, где сегодня проводятся большие широкомасштабные исследования, а также перевод опытно-промышленных испытаний и их масштабирование в промышленное производство по вакцинам против гриппа птиц и против ящура», - сказала Кунсулу Закарья в кулуарах Международного форума Астана.