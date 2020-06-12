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Вакцину против коронавируса будут производить в Жамбылской области — Аскар Мамин дал старт строительству завода

12 Июня 2020 17:52
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Вакцину против коронавируса будут производить в Жамбылской области — Аскар Мамин дал старт строительству завода

ГВАРДЕЙСКИЙ. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской области Премьер-Министр РК Аскар Мамин дал старт строительству биофармацевтического завода по производству вакцин при Научно-исследовательском институте (НИИ) проблем биологической безопасности Комитета наук МОН РК в пгт. Гвардейский Кордайского района. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

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Завод будет выпускать иммунобиологические лекарственные препараты по международному стандарту надлежащей производственной практики (GMP), в том числе вакцину против коронавирусной инфекции. В настоящее время кандидатная вакцина казахстанского НИИ против COVID-19 включена в список ВОЗ и успешно проходит доклинические испытания.

На предприятии также будут производиться вакцины против пандемического гриппа, туберкулеза, бруцеллеза, нодулярного дерматита, чумы мелких жвачных животных, контагиозной эктимы овец и коз, оспы овец, бешенства и других инфекционных заболеваний.

Планируется завершить строительные работы в декабре т. г. и ежегодно производить до 60 миллионов доз биофармацевтических препаратов.

НИИ проблем биологической безопасности Комитета наук МОН РК создан в 1958 году как один из 6 крупнейших вирусологических институтов СССР. Штат состоит из 214 научных сотрудников и ведущих ученых-вирусологов (академики, доктора и кандидаты наук, PhD), включает в себя 13 лабораторий для работы с опасными инфекциями.

НИИ разрабатывает вакцины для сельского хозяйства и системы здравоохранения, производит иммунобиологические препараты, проводит исследования в области угроз биологической безопасности, разрабатывает тест-системы по диагностике опасных и особо опасных заболеваний, выступает депозитарием опасных и особо опасных штаммов вирусов и микроорганизмов.

К настоящему времени НИИ на базе 5 лабораторий произведено 67 видов отечественных вакцин, в том числе для здравоохранения против высокопатогенного птичьего гриппа (7 в мире) и высокопатогенного свиного гриппа (6 в мире), против гриппа птиц для сельского хозяйства (одна из первых в мире), новая векторная вакцина против бруцеллеза (превосходит мировые аналоги). В текущем году разрабатываются вакцины против ящура и 4 вакцины против COVID-19.

НИИ включен в реестр Таможенного союза как поставщик вакцин за рубеж, входит в группу производителей вакцин государств-членов Организации исламского сотрудничества.


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#Правительство РК   #Премьер-министр РК   #Жамбылская область   #Строительство   #Коронавирус  
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