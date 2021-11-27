Вакцину Pfizer не добавляют в еду в школьных столовых - управление здравоохранения Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Управление здравоохранения Атырауской области опровергло ложное сообщение, распространяемое в социальных сетях, о том, что вакцину Pfizer добавляют в еду и напитки в школьных столовых, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В родительских чатах на протяжении нескольких дней распространяется фейковое сообщение о том, что в еду и напитки в школьных столовых, якобы, добавляют вакцину Pfizer. После чего у учеников наблюдаются признаки некоего опасного заболевания - першение в горле, тошнота и рвота. Кроме того, неизвестная женщина в своём голосовом сообщении, распространяемом в Whats App, утверждает, что вакцину Pfizer вводят детям в назальных каплях. Эта информация ложная и недостоверная. Вакцина была доставлена в регион во флаконах, каждый из которых рассчитан на шесть человек. Вакцинация школьников в возрасте с 12 до 18 лет проводится исключительно по добровольному письменному согласию родителей в плечо, никаких назальных капель и спреев не существует», - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения.

«За распространение заведомо ложной и недостоверной информации предусмотрено наказание в соответствии со статьёй 274 УК РК. Для поиска нарушителя будут предприняты все необходимые меры», - добавили в управлении.