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Вакциной Pfizer привились около 20 тыс. жителей Туркестанской области
2 Декабря 2021 21:10
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ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области вакциной Pfizer планируется охватить 267 345 граждан, в настоящее время около 20 тыс. жителей области уже сделали данную прививку. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель отдела департамента санитарно-эпидемиологического контроля области Нурсултан Слан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Туркестанской области.
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Проявления негативного воздействия среди вакцинированных не зафиксированы. Сегодня значительно увеличилось количество граждан, желающих привиться с целью формирования иммунитета к коронавирусу.
«Реализация прививок осуществляется в срок в соответствии с запланированными мероприятиями. Кроме того, в медицинских организациях области утвержден необходимый перечень лекарственных средств и медицинского оборудования, сформирован двухмесячный резервный фонд. Служба скорой помощи обеспечена 122 автомобилями, парк автомобилей обновлен на 96%», - сказал главный врач Туркестанской городской поликлиники Райымбек Тасырбаев.
По его словам, эпидемиологическая ситуация в области стабильная. За последние две недели заболеваемость коронавирусом снизилась на 148 случаев, пневмонией - на 11. Однако следует помнить о необходимости соблюдения мер предосторожности, отмечают врачи.
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