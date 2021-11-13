Вакцинировать подростков только с письменного согласия родителей поручил Ералы Тугжанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов поручил жестко соблюдать предписанные правила в связи с поставкой вакцины Pfizer в Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с поступлением в Казахстан вакцины компании Pfizer и подготовкой к иммунизации целевых групп населения (дети от 12 лет, беременные и кормящие), сегодня на заседании межведомственной комиссии по недопущению распространения COVID-19 на территории РК, заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов поручил руководству всех регионов жестко соблюдать предписанные правила и проводить вакцинацию подростков только с письменного информированного согласия родителей или законных представителей детей», - говорится в сообщении по итогам заседания Межведомственной комиссии.

Напомним, вчера в столицу привезли 35100 доз вакцины Comirnaty BioNTech/Pfizer. Вакциной будут прививаться дети в возрасте от 12 до 18 лет и беременные женщины на сроке от 16 до 37 недель, а также кормящие мамы.

Прививать вакциной Pfizer начнут в Нур-Султане с 15 ноября. Ранее в управлении общественного здравоохранения рассказали, в каких медицинских организациях столицы будет доступна американская вакцина.

Тем временем в Алматы уже началась вакцинация подростков препаратом Pfizer.

Министр здравоохранения РК Алексей Цой в ходе пресс-конференции в СЦК заявил, что ведомство рассматривает вопрос коммерческой продажи Pfizer для казахстанцев.