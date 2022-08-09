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Вакцинированные люди более устойчивы к коронавирусу - врач
9 Августа 2022 15:34

Вакцинированные люди более устойчивы к коронавирусу - врач

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Представитель управления общественного здравоохранения Алматы Гульжайнат Тлеген призвала граждан пройти вакцинацию и ревакцинацию, чтобы защититься от новых штаммов коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметила, что человек, который получает вакцину, ограждает себя от многих рисков и переносит заболевания в легкой форме.

«Нет никакой гарантии, что человек после вакцинации не заболеет. Но мы стимулируем иммунитет, чтобы он противостоял следующим штаммам вируса… Исследования разных стран давно доказали, что защита от коронавирусной инфекции начинает снижаться со временем после получения первых доз вакцин, особенно в связи с преобладанием разных штаммов. Мы пережили несколько волн пандемии, новые штаммы. Мы видим, что каждая волна ослабевает, вирус мутирует. И люди, которые вакцинированы, они более устойчивы к заболеванию, а ослабевание иммунитета у человека начинается через 6, 9 и 12 месяцев после вакцинации. Для того, чтобы усилить поствакцинальный иммунный ответ, нужна ревакцинация», - объяснила представитель УОЗ.

Она отметила, что в Алматы за минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 200 человек, из них 193 случая с симптомами. В стационарах города на сегодняшний день проходят лечение 123 пациента, всего развернуто 500 коек. Под наблюдением врачей находятся 1662 пациента.


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