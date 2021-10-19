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    22:27, 18 Октябрь 2021 | GMT +6

    Вакцинацию сотрудников предприятий проверяют в Алматы: выявлены нарушения

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На предприятиях Алматы ведется разъяснение о необходимости вакцинации коллективов, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    В акимате Алматы сообщили, что в период с 11 по 17 октября мониторинговыми группами проверено 35 предприятий, охвачен 12 541 человек. Из них вакцинированы 9987, не вакцинированы 1240, имеют медицинский отвод 1314 человек.

    «Проверяющие отметили, что в ходе мониторинга среди сотрудников, имеющих медицинские отводы, выявлен ряд нарушений, связанных с несоответствием утвержденной форме 026-У. В этой связи будут приняты меры по проверке достоверности медицинских справок. В то же время выявлен ряд торгово-развлекательных центров и торговых домов, где сотрудники до сих пор не имеют «зеленого» статуса, работая по «синему» статусу в Ashyq», - отметили в акимате.

    Сообщается, что составлен план вакцинации на предприятиях с количеством сотрудников более 50 человек и количеством вакцинированных менее 60% персонала.

    «На всех предприятиях проведены беседы о необходимости и важности вакцинации против коронавируса, так как большая доля невакцинированных работников может привести к очередным вспышкам заболевания в коллективах», - добавили в акимате.

    Кроме того, с 10 сентября мониторинговые группы проверили 302 объекта бизнеса и вузы мегаполиса.

    Ранее Межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК одобрен алгоритм рейдов по вакцинации.

    Отметим, с 17 октября вступил в силу приказ Минздрава, согласно которому допуск на работу разрешен вакцинированным сотрудникам. Невакцинированные допускаются при наличии ПЦР-теста (один раз в семь дней) либо медицинской справки о постоянных противопоказаниях, либо в течение трех месяцев после перенесенной коронавирусной инфекции.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Общество Алматы
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