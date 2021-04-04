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    16:18, 04 Апрель 2021 | GMT +6

    Вакцинацию против коронавируса ограничат на несколько дней в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы со 2 апреля в тестовом режиме начали вакцинировать всех желающих в поликлиниках, во Дворце республики и ТРЦ «Азия парк», но до поступления новых партии вакцин с завтрашнего дня будет ограничение. Об этом в ходе брифинга в РСК сообщил руководитель управления общественного здоровья города Нариман Табынбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Кроме поликлиник мы начали проводить вакцинацию в эти два дня во Дворце республики и ТРЦ «Азия парк». Также мы с рабочим визитом рассмотрели ТРЦ «Мега» на Розыбакиева и на Макатаева. В принципе, есть готовность еще в нескольких таких крупных торговых местах. Но мы получили последним траншем всего 34 900 доз вакцин. И за два дня сделали в перечисленных объектах и поликлиниках более 17 тысяч вакцинации. Сегодня, я думаю, будет не менее 10 тысяч вакцинации. Новая партия вакцин поступит через 3-4 дня… Поэтому в последующие дни, до получения новых партии, наверное, придется ограничить (вакцинацию - прим. автора). Мы над этим работаем со штабом, и остаток вакцин постараемся проводить только контингенту лиц, который рекомендовал нам Минздрав. Частично мы завтра прививки будем делать только в ТРЦ «Азия парк» и во Дворце республики. Но ажиотаж не надо создавать. Буквально 3-4 дня, и новая партия поступит. Поэтому мы завтра будем проводить вакцинацию ограниченно в этих двух местах», - сказал он.

    Нариман Табынбаев призвал не волноваться горожанам.

    «Я думаю, что в апреле будет достаточное количество вакцин. Мы поняли, что вакцинацию надо делать не только в лечебных учреждениях, но подготовленных точках прививочных пунктах для широкого охвата населения… Привитие будем завтра делать, но в ограниченном количестве. И не в таком масштабе, как мы делали в эти два дня», - добавил глава горздрава.

    Ранее сообщалось, что Алматы на протяжении трех месяцев будут выделять 250 тысяч доз вакцины. В апреле будет развернуто 250 пунктов вакцинации. Также стало известно, в каких ТРЦ будут вакцинировать алматинцев.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Акимат Общество Алматы
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