Вакцинацию против коронавируса ограничат на несколько дней в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы со 2 апреля в тестовом режиме начали вакцинировать всех желающих в поликлиниках, во Дворце республики и ТРЦ «Азия парк», но до поступления новых партии вакцин с завтрашнего дня будет ограничение. Об этом в ходе брифинга в РСК сообщил руководитель управления общественного здоровья города Нариман Табынбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Кроме поликлиник мы начали проводить вакцинацию в эти два дня во Дворце республики и ТРЦ «Азия парк». Также мы с рабочим визитом рассмотрели ТРЦ «Мега» на Розыбакиева и на Макатаева. В принципе, есть готовность еще в нескольких таких крупных торговых местах. Но мы получили последним траншем всего 34 900 доз вакцин. И за два дня сделали в перечисленных объектах и поликлиниках более 17 тысяч вакцинации. Сегодня, я думаю, будет не менее 10 тысяч вакцинации. Новая партия вакцин поступит через 3-4 дня… Поэтому в последующие дни, до получения новых партии, наверное, придется ограничить (вакцинацию - прим. автора). Мы над этим работаем со штабом, и остаток вакцин постараемся проводить только контингенту лиц, который рекомендовал нам Минздрав. Частично мы завтра прививки будем делать только в ТРЦ «Азия парк» и во Дворце республики. Но ажиотаж не надо создавать. Буквально 3-4 дня, и новая партия поступит. Поэтому мы завтра будем проводить вакцинацию ограниченно в этих двух местах», - сказал он.

Нариман Табынбаев призвал не волноваться горожанам.

«Я думаю, что в апреле будет достаточное количество вакцин. Мы поняли, что вакцинацию надо делать не только в лечебных учреждениях, но подготовленных точках прививочных пунктах для широкого охвата населения… Привитие будем завтра делать, но в ограниченном количестве. И не в таком масштабе, как мы делали в эти два дня», - добавил глава горздрава.

Ранее сообщалось, что Алматы на протяжении трех месяцев будут выделять 250 тысяч доз вакцины. В апреле будет развернуто 250 пунктов вакцинации. Также стало известно, в каких ТРЦ будут вакцинировать алматинцев.



