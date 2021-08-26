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Вакцинация завершена на некоторых предприятиях в Акмолинской области

26 Августа 2021 13:05
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Вакцинация завершена на некоторых предприятиях в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области, в регионе большинство организаций завершили вакцинацию сотрудников против коронавирусной инфекции. На сегодня привит 17681 работник промышленных предприятий области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

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В Зерендинском районе, где сосредоточено много промышленных предприятий и объектов туризма, достигнут 100-процентый охват вакцинацией в некоторых учреждениях. Руководство ТОО «Берекет 2025», ТОО «Ак Жол», ИП «Попов» ТОО, «Агро Фирма Караозек», ТОО «Байтерек НП» и других, позаботившись о здоровье сотрудников, организовали вакцинацию на производстве и теперь имеют возможность работать на полном цикле.

С привлечением мобильной бригады медиков районной больницы в медицинском пункте ЗИФ АО «Алтынтау Кокшетау» был организован прививочный центр с комфортными условиями, чтобы работники, получившие вакцину, в течение определенного времени находились под наблюдением врачей.

«Коронавирусная инфекция опасна и разрушительна для организма. Я как руководитель должен позаботиться и о своем здоровье, и о благополучии своих близких и коллег. Очень удобно, что вакцинирование проходит без отрыва от производства. Рекомендую своим коллегам последовать нашему примеру. Вакцину поставил первым, чувствую себя отлично», – делится главный инженер предприятия Еркебулан Куандыков.

Аналогичного мнения придерживается и директор семейно-оздоровительного комплекса имени М. Габдуллина Кадиша Жапарова.

«Этот факт говорит о том, что наши коллеги хорошо понимают, что создание коллективного иммунитета, в первую очередь, необходимо для обеспечения здоровья и безопасности самих сотрудников и их семей. Также это показывает, что вакцинированные сотрудники заботятся о здоровье своих коллег на фабрике. Благодаря высокой ответственности и гражданской сознательности нашего коллектива с самого начала пандемии и по сей день мы имеем возможность работать в штатном режиме, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение наших клиентов», - отметила руководитель учреждения.

Организацией выезда мобильных бригад не только на предприятия, но и в отдаленные села занимаются работники местного акимата совместно с медиками. По их словам, это позволяет увеличить охват населения.

«Действительно, для удобства населения предусмотрено получение вакцины не только в любом из восьми прививочных пунктов, но и не отходя от места работы – по заявке предприятия медицинские работники прибудут и туда. Для удобства населения по населенным пунктам курсирует передвижной медицинский комплекс», - отметила заместитель акима района Райхан Габдуллина.

К слову, в области на сегодня с февраля текущего года первым компонентом привито 61,8%, вторым – 49,3%.


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#Акмолинская область   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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