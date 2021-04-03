Вакцинация всех желающих в Алматы: что нужно знать

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы начали вакцинировать всех желающих от коронавируса. Представитель управления общественного здоровья города Лаура Мырзагали и заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Асель Калыкова в ходе брифинга в РСК ответили на вопросы журналистов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время в Алматы действует 56 прививочных кабинетов, 16 из которых частные. Мы будем приветствовать всех желающих вакцинироваться против коронавируса. В апреле планируется развернуть 250 пунктов вакцинации. В том числе, в крупных торговых объектах», - сказала Лаура Мырзагали.

Она сообщила, что в 31 торговом центре в Алматы любой желающий сможет получить прививку от коронавируса. Также прорабатывается вопрос организации пунктов на территории алматинских рынков: «Ожет», «Ак булак», «Кенжехан», «Тастак», «Орбита», «Олжа», «Байсат», «Турксиб» и других.

«В настоящее время нами разработан план вакцинации в городе, сегодня он будет согласован с акимом. Пока мы отрабатываем все организационные вопросы, отрабатываем места временных пунктов вакцинации, также определяем сотрудников, кто будет нести дежурства на этих участках», - сообщила Л. Мырзагали.

По ее словам, помогать действующим медицинским работникам будут выпускники алматинских медицинских колледжей. Поэтому переживать о том, что прививочные пункты будут испытывать «кадровый голод» не стоит.

Первый компонент вакцины освоен на 100%, всего использовано 15 750 доз. Вакцинация вторым компонентом «Спутник-V» (ревакцинация) продолжится до 15 апреля. В УОЗ Алматы прогнозируют, что с апреля по июнь город получит дополнительно порядка 750 тысяч доз вакцины – по 250 тысяч доз ежемесячно. 1 апреля в город завезли 21 860 доз (это четвертый транш).

В завершение Лаура Мырзагали отметила, что во время массовой вакцинации не стоит создавать ажиотаж. Представители поликлиник будут обзванивать горожан и приглашать на вакцинацию по времени.

Переболевшим в тяжелой форме коронавирусом стоит вакцинироваться через полгода после выздоровления. Такую рекомендацию дала заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Асель Калыкова.

В ходе онлайн-брифинга региональной службы коммуникаций Алматы Асель Калыкова отметила, что перед проведением вакцинации от коронавируса не нужно проходить скрининг. А вот переболевшим в легкой форме надо помнить, что делать прививку стоит не раньше 2-4 недель после выздоровления. А лицам, переболевшим в средней или тяжелой форме через 6 месяцев после выздоровления.

При этом временные прививочные пункты должны соответствовать установленным стандартам, а это значит кабинет должен располагать компьютером для внесения в базу данных сведений о прививаемом, также должно быть место для осмотра пациента, измерения давления, помещение для проведения вакцинации и постпривочный кабинет, в котором вакцинированный должен находиться в течении 30 минут после процедуры.

Асель Калыкова добавила, что в прививочном кабинете не должны находиться посторонние, кроме медработника и прививаемого. Также эпидемиолог сообщила, что каждая ампула вакцины против коронавируса рассчитана на 5 человек, поэтому размораживать ее необходимо только после сбора нужного количества людей.

«Вакцина очень чувствительная, поэтому необходимо дождаться разморозки, чтобы в ампуле не было льда и вакцина не изменила своего цвета», - сообщила Калыкова.

Пока вакцинация проходит в городских поликлиниках, больницах и медицинских центрах.

Ранее аким Алматы Бакытжан Сагинтаев заявил, что вакцинация бесплатная. Средства будут выделены из госбюджета. Аким также добавил, что ожидается поступление китайской вакцины SinoVac и казахстанской - QazVac. Жители сами выбирают, какой вакциной привиться - российской, казахстанской или китайской (после поступления).