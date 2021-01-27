Вакцинация в Казахстане: что нужно знать о прививке против коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 1 февраля в Казахстане стартует вакцинация от коронавируса. Эксперты Министерства здравоохранения РК дали ответы на наиболее актуальные вопросы в данном направлении, волнующие население страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, много разговоров было о том, какой именно вакциной будут прививать казахстанцев. В феврале начнется вакцинация против КВИ с использованием вакцины Гам-КОВИД-Вак («Спутник V»), которая произведена в России. Далее вакцинация будет осуществляться вакциной Гам-КОВИД-Вак, произведенной на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. Со 2 квартала 2021 года планируется начать вакцинацию препаратом отечественного производства - QazCovid-In, который в настоящее время находится на III фазе клинических испытаний.

Как дополнительно сообщили в ведомстве, в настоящее время Министерством здравоохранения РК проводятся переговоры с производителями вакцин против коронавирусной инфекции, включая «Sinovac», «Sinopharm» (Китай), «Pfizer» (США).

Эксперты Минздрава подчеркнули также, что вакцинация в Казахстане является добровольной. Согласно статье 77Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», любая медицинская процедура, в том числе и вакцинация, проводится только с информированного согласия прививаемого. Административной или уголовной ответственности за отказ от вакцинации в Казахстане не предусмотрено.

Еще больше обсуждался в соцсетях вопрос возможных побочных действиях вакцины и реакции организма на нее. Эксперты спешат успокоить, что неблагоприятные проявления, характерные для применения вакцины, бывают преимущественно легкой или средней степени выраженности. Они могут развиваться в первые-вторые сутки после вакцинации и разрешаются в течение трех последующих дней.

Чаще других могут развиться кратковременные общие реакции - непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры тела, артралгией, миалгией, астенией, общим недомоганием, головной болью и местные - болезненность в месте инъекции, гиперемия, отечность. По данным российских коллег неблагоприятные реакции после иммунизации (НППИ) к вакцине КВИ были зарегистрированы у 6% вакцинированных.

При развитии серьезных НППИ на уровне управления здравоохранения создается экспертная комиссия по НППИ с привлечением представителей департамента санитарно-эпидемиологического контроля. Каждый случай НППИ подлежит регистрации, учету и расследованию, согласно требованиям приказа министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 октября 2020 года № ҚР ДСМ-169/2020 «Об утверждении правил регистрации и расследования, ведения учета и отчетности случаев инфекционных, паразитарных заболеваний и (или) отравлений, неблагоприятных проявлений после иммунизации». В случае регистрации НППИ проводится расследование. Если будет установлена связь с вакцинацией, такая как нарушение техники введения, нарушение требований хранения и транспортировки вакцин, ответственные лица привлекаются к административной и уголовной ответственности.

Перед любой вакцинацией медицинский работник уточняет наличие аллергии у прививаемого. В случае если имеется тяжелое аллергическое заболевание, человеку дается медицинский отвод от прививки. При этом предугадать аллергическую реакцию невозможно, так как каждый организм индивидуален. В целях своевременного реагирования человеку следует оставаться под медицинским наблюдением (в стенах медучреждения) первые 30 минут после получения прививки: именно в этот промежуток возможно проявление аллергической реакции на вакцину.

В Министерстве также объяснили, почему не будут вакцинировать детей. Вакцина «Спутник V» не рекомендована детям до 18 лет. Это связано с тем, что применение вакцины в данной возрастной группе пока не изучено. Вакцину могут получить лишь совершеннолетние граждане Казахстана. Вакцина казахстанского производства на настоящий момент находится на III стадии клинических испытаний.

Вместе с прививкой казахстанцы будут получать и электронные паспорта вакцинации от коронавируса. Электронный паспорт вакцинации (ЭПВ) – это медицинская история вакцинации. Это ключевой модуль (функциональность) в сфере здравоохранения для оказания непрерывного ведения, контроля и мониторинга вакцинируемого населения. В данный момент разработка ЭПВ находится на стадии завершения. ЭПВ реализован в информационной системе Министерства здравоохранения для медицинских работников, а для пациентов - посредством использования мобильного приложения eGov Mobile. Электронный паспорт вакцинации будет доступен в мобильном приложении eGov Mobile непосредственно после прохождения процедуры вакцинации. В ЭПВ будут содержаться сведения о гражданине, о виде вакцины, которую он получил, этапность процедуры проведения вакцинации, а также наблюдения в поствакцинационный период. Наличие ЭПВ не дает дополнительных преимуществ.

Говоря о стоимости процедуры, следует отметить, что вакцинация против коронавирусной инфекции для уязвимых групп населения будет предложена на бесплатной основе в рамках ГОБМП (гарантированный объем бесплатной медицинской помощи). Также бесплатной вакцинации за счет ГОБМП подлежат группы высокого риска заражения и распространения коронавирусной инфекции.

Много различных споров в соцсетях возникает на почве дискуссий по поводу безопасности вакцин. Эксперты привели список лидеров стран и известных людей, которые получили вакцину. В нее входят избранный президент США Джо Байден, президент Гвинеи Альфа Конде, президент Аргентины Альберто Фернандес, президент Турции Реджеп Эрдоган, папа римский Франциск и 93-летний папа на покое Бенедикт XVI и многие другие.

В Минздраве подчеркнули, что вакцинация будет осуществляться поэтапно с учетом поступления вакцины. При этом в первую очередь вакцинации против коронавирусной инфекции подлежат уязвимые группы населения, которые подвержены высокому риску заражения и распространения коронавирусной инфекции, с дальнейшим охватом остальных групп населения, подлежащих иммунизации. На первом этапе вакцинацией будут охвачены медицинские работники инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, реанимации, первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), приемных покоев, сотрудников санэпидслужбы. На втором этапе вакцинацией охватят педагогов общеобразовательных школ, вузов, работников медицинских служб, не вошедших в первый этап. Третий этап охватит педагогов школ-интернатов, детских дошкольных учреждений, студентов и лиц с хроническими заболеваниями, работники медико-социальных учреждений. Кроме того, в последующем планируется расширение контингента с включением дополнительных уязвимых групп населения.

Следует также сказать несколько слов о периоде после получения вакцины. Все вакцинированные первые 30 минут будут находиться в медицинском учреждении под наблюдением врача. Затем следующие 3 дня они будут находиться под динамическим наблюдением участковых врачей по месту прикрепления. Процедура медицинского наблюдения проводится после получения любых прививок. Кроме того, каждому вакцинированному человеку будет выдана специальная памятка с указанием возможных побочных эффектов вакцины и номера телефонов поликлиник, в которые они могут обратиться в случае проявления таких эффектов.

В заключении приведем ответ экспертов Минздрава касательно так называемого «чипирования» людей посредством вакцинации:

«Ни одна вакцинация в Республике Казахстан не предполагает никакого чипирования людей. Перед тем, как получить прививку, каждый человек имеет право ознакомиться с инструкцией, где дана информация о составе вакцины».

Ранее сообщалось, что в Казахстане 1 февраля планируется начать вакцинацию против коронавирусной инфекции подлежащих групп населения. В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек.

Вакцинация против коронавируса войдет в Национальный календарь прививок Казахстана.





Отметим, 21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V» в рамках реализации договоренностей между президентами Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым и Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщила пресс-служба Премьер-Министра РК, на базе комплекса поэтапно будет произведено 2 млн доз вакцин.

Как сообщил позже министр здравоохранения РК Алексей Цой, российской вакциной от коронавируса планируется вакцинировать порядка 10 млн казахстанцев.

Что касается казахстанской вакцины QazCovid-In, то напомним, 4 декабря 2020 года Премьер-Министр РК Аскар Мамин доложил Главе государства Касым-Жомарту Токаеву о ходе разработки казахстанской вакцины против коронавирусной инфекции. Премьер-Министр сообщил о завершении 1-й и 2-й фаз клинических испытаний 29 ноября. При этом, по словам Аскара Мамина, не было зафиксировано побочных действий, а вакцина показывает высокую эффективность.

С 25 декабря в рамках 3-й фазы клинических испытаний привиты 3 тысячи добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года. Казахстанской вакцине QazCovid-In выдали временную регистрацию на 9 месяцев.

26 января в ходе расширенного заседания Правительства Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить полноценную подготовку к вакцинации от коронавируса. Глава государства также отметил, что планирует привиться казахстанской вакциной.







