Вакцинация снижает риски госпитализации при новой мутации COVID-19 - исследование

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Исследователи из Британского агентства общественного здравоохранения при поддержке ученых Кембриджского университета опубликовали результаты двух исследований омикрон-штамма COVID-19, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В настоящее время власти Великобритании зафиксировали почти 650 тысяч случаев заражения вариантом «омикрон» на своей территории. В результате заражения новым вариантом COVID-19 госпитализировано 815 человек, зафиксировано 57 смертельных исходов.

С учетом новых исследований британские ученые сделали некоторые выводы: риск госпитализации по причине варианта «омикрон» будет в три раза ниже, чем из-за дельта-варианта коронавируса. Во-вторых, специалисты подтверждают эффективность третьей «бустерной» дозы вакцины против варианта «омикрон».

По их данным, после двух доз вакцины (Pfizer, AstraZeneca или Moderna) защита снижается через 25 недель. Таким образом, вероятность заражения «омикроном» становится такой же, как и у человека, который вообще не был вакцинирован.

Третья доза дает возможность вакцинированным лицам снизить риск появления симптомов на 63%, по крайней мере через две недели после получения укола.

У дважды вакцинированных людей после более чем шести месяцев со второй инъекции вероятность госпитализации от COVID-19 на 52% меньше, чем у невакцинированных.

Эта эффективность достигает 88% после получения «бустера». Таким образом, эффективность вакцины против тяжелых форм COVID-19 сохраняется дольше, чем против симптоматических форм.