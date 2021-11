Вакцинация при беременности, грудном вскармливании и аборте: что нужно знать женщинам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько беременных и кормящих женщин будут охвачены вакцинацией против коронавируса? Может ли как-то сказаться вакцинация на развитие плода при раннем сроке беременности до 16 недель? Какие побочные эффекты могут наблюдаться у беременных и кормящих мам? На эти вопросы в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» ответила главный внештатный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения РК, председатель правления республиканского научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии Динара Мирзахметова.

- Расскажите, пожалуйста, сколько беременных и кормящих женщин будут охвачены вакцинацией против коронавируса?

- Вакцинация против COVID-19 формирует индивидуальную защиту привитого человека, предупреждает возникновение заболевания, его тяжелое течение и неблагоприятный исход. Но если охват населения вакцинацией будет менее 60%, то не сформируется «коллективная защита» или «коллективный иммунитет», поэтому мы не сможем повлиять на интенсивность распространения вируса. Так как беременные и женщины в послеродовом периоде относятся к группе риска тяжелого течения COVID-19, то охват в этой группе должен быть еще выше, чем 60%.

Беременные женщины имеют повышенный риск госпитализации в отделение интенсивной терапии, необходимости искусственной вентиляции легких и вероятности летального исхода по сравнению с не беременными женщинами репродуктивного возраста. Характерными осложнениями беременности при COVID-19 считаются преждевременные роды (21-39%), дистресс плода (10,7%), задержка роста плода (10%) и выкидыш (2%).

Важно отметить, что огромное значение имеет сознательный подход к планированию беременности в условиях пандемии COVID-19. В период планирования беременности, если вакцинироваться заранее, то нет необходимости получать вакцину во время беременности.

- Почему женщин вакцинируют только с 16 недель беременности? Может ли как-то сказаться вакцинация на развитие плода при раннем сроке беременности до 16 недель?

- Первый триместр беременности - это наиболее важный период беременности, когда у плода происходит закладка всех органов и их систем. Поэтому вакцинация в этот период нежелательна, но даже если женщина не знала о беременности и привилась от COVID-19, то это не может являться причиной для прерывания беременности. Дальнейшее наблюдение проводится согласно установленным в РК стандартам оказания акушерской помощи.

- Как будет проходить вакцинация беременных и кормящих?

- Постановлением Главного государственного санитарного врача утверждены методические рекомендации «Проведение вакцинации населения против коронавирусной инфекции мРНК-вакциной «Комирнати» в Республике Казахстан», которые определяют порядок проведения вакцинации против коронавирусной инфекции. «Комирнати» не содержит вирус для выработки иммунной защиты, не может вызвать инфекцию КВИ. Перед проведением вакцинации к коронавирусу обследование на наличие КВИ и антител не проводится.

Перед проведением профилактической прививки медицинский работник проводит осмотр прививаемого лица. И при отсутствии противопоказаний к иммунизации оформляет допуск к проведению прививки, предоставляет прививаемому полную и объективную информацию о профилактической прививке, о возможных реакциях и неблагоприятных проявлениях после иммунизации, последствиях отказа от прививки. Вакцинация беременных и женщин в период лактации проводится в медицинской организации и иных пунктах вакцинации.

При проведении вакцинации против КВИ беременных и женщин в период лактации следует учесть следующее: обязательный осмотр беременных перед вакцинацией терапевтом или врачом общей практики со сдачей общего анализа крови и коагуллограммы (по показаниям). А в случае необходимости вакцинация беременных проводится после консультации узкого специалиста – акушера-гинеколога, на уровне села (СВА, ФАП) - фельдшера-акушера. Не вакцинированных до наступления беременности рекомендуется привить вакциной «Комирнати» (Pfizer, США) с 16 по 37 недели беременности.

В тех случаях, если беременная получила первую дозу вакцины в течение первых 12 недель беременности, второй компонент рекомендуется получить с 16 по 37 недели беременности. Помимо общих противопоказаний, беременным не проводится вакцинация при аллергических реакциях на белок куриного яйца, острых лихорадочных состояниях, а также при тяжелых осложнениях беременности – эклампсия, кровотечения и другие состояния. Вакцинация женщин в период лактации проводится после окончания послеродового периода - через 42 дня после родов.

Противопоказания к введению вакцины «Комирнати» такие же, как и у небеременных женщин: аллергия на действующее вещество или любые другие компоненты препарата; наличие аллергии на яйца или желатин не является противопоказанием или предостережением для вакцинации, так как вакцина не содержит эти компоненты, возраст до 12 лет, беременность до 16 недели. Лицам с известной в анамнезе тяжелой аллергической реакцией на полиэтиленгликоль или родственные молекулы вакцинация противопоказана, поскольку полиэтиленгликоль является компонентом вакцины.

- Какие побочные эффекты могут наблюдаться у беременных и кормящих? И как эти побочные эффекты могут сказаться на плоде?

- В мире вакцину против COVID-19 получили свыше 147 тысяч женщин во время беременности. Среди огромного числа умерших больных с COVID-19 нет ни одной вакцинированной беременной. Кроме того, у всех женщин, которые вакцинировались во время беременности не было ни одного серьезного побочного эффекта. По данным регистра «V-safe pregnancy», который содержит информацию о свыше 5100 женщинах, никто из рожениц, сообщивших о врожденных аномалиях новорожденного, либо не были вакцинированы против COVID-19 в I триместре, либо до зачатия ребенка, а у новорожденных не наблюдалась конкретная картина врожденных аномалий.

Об исходах еще 275 беременностей вакцинированных женщин сообщили на заседании ACIP (The American College of Obstetricians and Gynecologists): преждевременные роды отмечены в 9,4% случаев, врожденные аномалии — в 2,2%, самопроизвольный аборт — в 15%, малый вес для гестационного возраста плода — в 3,2%, ни одного случая неонатальной смерти.

Таким образом, никаких неблагоприятных побочных эффектов на плод после вакцинации не зарегистрировано, и очень важно, что не зарегистрировано случаев материнской смертности при COVID-19 среди вакцинированных женщин.

- Порой женщинам при беременности не разрешают прием лекарственных средств без назначения врача. Как беременные и кормящие могут снизить возникновение побочных эффектов после вакцинации?

- Побочные эффекты после вакцинации строго индивидуальны, поэтому если возникает необходимость в приеме лекарственных средств беременной женщине и кормящей матери после вакцинации, то строго по показаниям привитого пациента его назначает врач ВОП или терапевт. Не нужно заниматься самолечением.

- Давайте остановимся на международном опыте вакцинации кормящих и беременных? Как женщины переносят вакцину?

- По данным организации Общественного здравоохранения Англии (Public Health England) хотя бы первый компонент вакцины получили около 51,7 тысячи беременных в Англии, а второй компонент – 20,6 тысячи. С апреля 2021 года британкам настойчиво рекомендовалось сделать прививку препаратами Pfizer/BioNtech или Moderna (с перерывом в восемь недель между дозами).

После этих введенных мер в Англии были госпитализированы 171 беременная женщина с COVID-19, 98% из них не были вакцинированы, а 2% успели получить только первый компонент вакцины. Из 171 женщины примерно у каждой третьей развилась пневмония, у каждой пятой начались преждевременные роды, каждая седьмая попала в реанимацию. Это наглядный пример эффективности вакцинации беременных женщин.

- Что нужно знать кормящим о вакцинации против коронавируса?

- В период грудного вскармливания вакцину можно получить после 42 дней с момента рождения ребенка. Кормить грудью можно и нужно, так как есть данные, что антитела передаются через грудное молоко, тем самым защищая не только мать, но и новорожденного. Очень важно, чтобы и окружение кормящей матери было также вакцинировано.

- Можно ли вакцинироваться при прерывании беременности (аборт)?

- Во-первых, нужно уточнить, по какой причине прерывается беременность. По медицинским показаниям, связанным с экстрагенитальной патологией самой женщины или из-за врожденных пороков у плода? В методических рекомендациях «Проведение вакцинации населения против коронавирусной инфекции мРНК-вакциной «Комирнати» в Республике Казахстан» нет отдельного противопоказания, как прерывание беременности, но следует учитывать, что после проведения данной процедуры и при отсутствии острых инфекционных заболеваниях с высокой температурой и обострения хронических заболеваний, ограничений в проведении вакцинации нет.

- Могут ли прививаться беременные женщины, которые находятся в отделении патологии беременности для сохранения плода (при угрозе выкидыша)? Не спровоцирует ли вакцинация выкидыш?

- Проведение вакцинации беременных женщин с акушерскими осложнениями осуществляется только после совместной консультации ВОП/терапевта и акушера-гинеколога после того, как определят, возможна ли в конкретной данной ситуации вакцинация.

- Спасибо за беседу!